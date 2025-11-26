تشيلسي يستعيد الأمجاد من بوابة برشلونة

لندن (رويترز)

استعاد تشيلسي ذكريات الماضي بأداء رائع في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 3-صفر على برشلونة المتواضع، ليقترب من ضمان التأهل المباشر، ويترك الفريق الإسباني يصارع لتجنب خوض مباراة فاصلة.

وبعد هدف عكسي مبكر وطرد لقائد برشلونة رونالد أراوخو في نهاية الشوط الأول، أحرز الواعد إستيفاو هدفاً مذهلاً، وأضاف ليام ديلاب الهدف الثالث، فيما أُلغي لتشيلسي ثلاثة أهداف أخرى.

وقال إستيفاو: "أعتقد أن هذه أفضل لحظة لي منذ بدأت مسيرتي الاحترافية. أنا سعيد للغاية.

"منذ وصولي هنا، عاملوني بلطف شديد، أحب أن أجعل الجماهير سعداء".

وكان المشهد أشبه بأيام المجد في ستامفورد بريدج، حين كان الفوز على كبار أوروبا أمراً معتاداً، إذ فرض تشيلسي سيطرته الكاملة، بتمريرات متقنة وهجمات متواصلة من جانبي الملعب.

أما برشلونة، فكان ظلاً باهتاً لنسخه في الماضي التي اعتادت الاستحواذ بسهولة وصناعة الفرص بلا توقف. وتمكن اليوم بالكاد من تمرير ثلاث كرات متتالية، دون أي ضغط حقيقي على منافسه.

وبدا دفاعه مفككا، وأنقذه الحكام بإلغاء هدف لإنزو فرنانديز بداعي لمسة يد بعد خمس دقائق، وآخر للتسلل.

وجاءت الفرصة الوحيدة لبرشلونة عبر فيران توريس بعد ست دقائق، لكنه سدد بعيداً والمرمى خال.

وأثمر ضغط تشيلسي في الدقيقة 27 حين أرسل مارك كوكوريا تمريرة أرضية من الجانب الأيمن، وبينما حاول مدافعان إبعاد تسديدة بيدرو نيتو، تدخل جول كوندي وسجل في مرماه بالخطأ.

وتحسنت الأمور أكثر لتشيلسي حين طُرد أراوخو قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل متهور على كوكوريا.

وواصل تشيلسي، الذي بدا مختلفاً تماماً عن الفريق الذي تعادل 2-2 مع قره باغ في مباراته السابقة، السيطرة على اللقاء، وأُلغي له هدف ثالث سجله البديل أندري سانتوس بداعي التسلل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن ذلك كان لمحة قصيرة لما سيحدث لبرشلونة، إذ خطف إستيفاو الأضواء، متجاوزاً مدافعين اثنين قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من زاوية ضيقة في سقف الشباك.

وقال "حدث كل شيء بسرعة. وجدت مساحة، وتجاوزت (المدافعين)، ثم سجلت الهدف. كانت لحظة خاصة جداً في مسيرتي، وأتمنى تسجيل المزيد".

وبينما كان النجم البرازيلي الشاب البالغ 18 عاماً يتلقى تحية الجماهير، ظهر الأمين جمال، نظيره في برشلونة، بلا تأثير قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 78.

ثم جاء دور ديلاب ليسجل الهدف الثالث لفريقه، والأول له هذا الموسم، بعد تمريرة من فرنانديز في الدقيقة 73، ليكتمل مشهد التألق لتشيلسي.

وبفضل هذا الفوز تقدم تشيلسي مؤقتاً إلى المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، مع تبقي مباريات أمام بافوس وأتلانتا ونابولي.

أما برشلونة، الذي بدأ اليوم متساويا مع الفريق اللندني، فيواجه الآن معركة حقيقية لتجنب الملحق، وسيحتاج لجمع أكبر عدد من النقاط من مبارياته المتبقية أمام أينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج وكوبنهاجن.