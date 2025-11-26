«الخماسي الحديث» يدشن التعاون الخارجي بـ4 مذكرات تفاهم في اليابان

علي معالي (أبوظبي)

يسعى اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي إلى إحداث نقلة نوعية، خلال الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، على الجهات الفنية والتنظيمية والإدارية كافة، وتأكيداً لهذا النهج بادر مسؤولو الاتحاد على هامش مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية، والتي جرت في مدينة أنجو اليابانية مؤخراً، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع دول لها باع طويل في تاريخ الخماسي.

صرحت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس الاتحاد بأن مدينة أنجو اليابانية كانت شاهداً على انطلاقة نوعية للاتحاد خلال هذه المشاركة، قائلة:«أُبرمت 4 مذكرات تفاهم مع اتحادات آسيوية مختلفة في الخماسي الحديث، وهي الصين، والهند، وكازاخستان، أوزبكستان، وذلك بحضور وضاح الحارثي عضو مجلس إدارة الاتحاد».

وأضافت المطروشي: «هدفنا هو الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الخماسي الحديث، خاصة أن اللعبة ما زالت في طور البداية بالدولة، ومثل هذه الاتفاقيات تعزز رغبتنا في تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات هذه الاتحادات الآسيوية الكبيرة، والتي لها باع طويل في مجال اللعبة».

وواصلت: «تهدف هذه المذكرات الأربع إلى تحقيق التعاون المشترك في مجالات الخماسي من حكام ودورات ومعسكرات، وتبادل الزيارات من أجل البحث دائماً عن الأفضل وتطوير المستوى، حتى نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه مع هذه الرياضة، التي تشهد تطوراً في ملاعبنا، وتزايد الإقبال عليها، وهو كما يتطلب من الاتحاد كيفية البحث عن سُبل يمكن من خلالها إضافة المزيد لأنشطتنا خلال السنوات المقبلة».

وقالت هدى المطروشي: «سوف نحقق الاستفادة من هذه المذكرات خلال الفترة المقبلة، في ظل الطفرة التي نبحث عنها، ونخطط لها من أجل تطوير الخماسي، الذي يشهد نقلة نوعية مهمة في عدد الممارسين والبطولات المختلفة التي نشارك فيها حول العالم، ونقل الخبرات الخارجية إلى أجيال اللعبة، نظراً للتطور الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة».