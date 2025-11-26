الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخماسي الحديث» يدشن التعاون الخارجي بـ4 مذكرات تفاهم في اليابان

«الخماسي الحديث» يدشن التعاون الخارجي بـ4 مذكرات تفاهم في اليابان
26 نوفمبر 2025 11:14

علي معالي (أبوظبي)
يسعى اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي إلى إحداث نقلة نوعية، خلال الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، على الجهات الفنية والتنظيمية والإدارية كافة، وتأكيداً لهذا النهج بادر مسؤولو الاتحاد على هامش مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية، والتي جرت في مدينة أنجو اليابانية مؤخراً، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع دول لها باع طويل في تاريخ الخماسي.
صرحت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس الاتحاد بأن مدينة أنجو اليابانية كانت شاهداً على انطلاقة نوعية للاتحاد خلال هذه المشاركة، قائلة:«أُبرمت 4 مذكرات تفاهم مع اتحادات آسيوية مختلفة في الخماسي الحديث، وهي الصين، والهند، وكازاخستان، أوزبكستان، وذلك بحضور وضاح الحارثي عضو مجلس إدارة الاتحاد».
وأضافت المطروشي: «هدفنا هو الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الخماسي الحديث، خاصة أن اللعبة ما زالت في طور البداية بالدولة، ومثل هذه الاتفاقيات تعزز رغبتنا في تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات هذه الاتحادات الآسيوية الكبيرة، والتي لها باع طويل في مجال اللعبة».
وواصلت: «تهدف هذه المذكرات الأربع إلى تحقيق التعاون المشترك في مجالات الخماسي من حكام ودورات ومعسكرات، وتبادل الزيارات من أجل البحث دائماً عن الأفضل وتطوير المستوى، حتى نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه مع هذه الرياضة، التي تشهد تطوراً في ملاعبنا، وتزايد الإقبال عليها، وهو كما يتطلب من الاتحاد كيفية البحث عن سُبل يمكن من خلالها إضافة المزيد لأنشطتنا خلال السنوات المقبلة».
وقالت هدى المطروشي: «سوف نحقق الاستفادة من هذه المذكرات خلال الفترة المقبلة، في ظل الطفرة التي نبحث عنها، ونخطط لها من أجل تطوير الخماسي، الذي يشهد نقلة نوعية مهمة في عدد الممارسين والبطولات المختلفة التي نشارك فيها حول العالم، ونقل الخبرات الخارجية إلى أجيال اللعبة، نظراً للتطور الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة».

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة: توسيع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية
ماتشيدا يُتوج بكأس اليابان للمرة الأولى
اتحاد الخماسي الحديث
دورة الألعاب الآسيوية
اليابان
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©