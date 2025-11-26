«شركة نيمار» تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه

ساو باولو(أ ف ب)

استحوذت شركة عائلة لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار سانتوس جونيور، على العلامة التجارية للأسطورة بيليه، بعدما أعلنت الشركة المملوكة لوالده شراء الحقوق التجارية.

وأكد نيمار سانتوس الأب في حفل أقيم في متحف بيليه في سانتوس بالبرازيل، شراء هذه الحقوق من خلال وكالته الرياضية "أن آر سبورتس" والتي ستتمكن من استغلال اسم وصورة الراحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ "بيليه" تجارياً.

وقال سانتوس الأب: "نشعر بالفخر بتحقيق هذا الإنجاز"، مضيفاً: "أعتقد أنها علامة تجارية قوية للغاية. نريد تعزيز هويتها ونقلها إلى الحاضر".

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للصفقة بسبب اتفاقيات السرية مع المالك السابق، شركة "سبورت 10" الأميركية، لكن تقارير إعلامية برازيلية ذكرت أن قيمة الصفقة بلغت 18 مليون دولار.

ويُعتبر بيليه على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وقاد البرازيل للفوز في كأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970.

وتابع نيمار سانتوس الأب "هذه بداية مشروع مُلهم لنا. نحن مُتأثرون للغاية".

من ناحيته، قال نيمار جونيور في فيديو ترويجي نُشر عند الإعلان عن الاستحواذ على العلامة التجارية "البعض وُلد للعب، والبعض الآخر وُلد لتغيير اللعبة. وُلد بيليه ليُغير كل شيء".

وتابع مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق "لم يتوقف بيليه أبداً عن كونه واحداً منا، وهو الآن رسمياً جزء من البرازيل، مرة أخرى وإلى الأبد".

وحضرت فلافيا ابنة الأسطورة البرازيلية الذي توفي في ديسمبر 2022، حفل تسليم علامته التجارية.

وقالت فلافيا: "لا أجد كلمات تصف شعوري بعودة علامة تجارية تُجسّد الروح والإنسانية والحب. إنها لا تُقدّر بثمن... وبصفتي ابنته، أشعر بالفخر والسعادة".

وحاولت عائلة بيليه شراء العلامة التجارية بعد وفاته، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وكانت انتقدت الشركة بسبب وسعة انتشارها في الولايات المتحدة أكثر من البرازيل.

وجاء في رسالة نُشرت الثلاثاء على الحسابات الرسمية لبيليه وشركة "أن آر سبورتس" واُرفقت بفيديو مصور يعرض بعض أهداف نجم سانتوس السابق "تتحدث البرازيل لغات عديدة" لكن "لطالما كانت لديها لغة عالمية: اسمها بيليه".

ووصفت شركة "أن آر سبورتس" عملية الاستحواذ بأنها "إعادة لأحد أعظم الرموز في تاريخ الرياضة العالمية".

وأضافت "تُمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على إرث ملك كرة القدم وتوسيعه وإثرائه".