شابيكوينسي يعود إلى «الأضواء» بعد 9 سنوات من حادث الطائرة

شابيكوينسي يعود إلى «الأضواء» بعد 9 سنوات من حادث الطائرة
26 نوفمبر 2025 11:57

ساوباولو (رويترز)
اجتاح مشجعون أرض الملعب بعد أن نجح شابيكوينسي في الصعود إلى الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليعود الفريق إلى أرفع مسابقة محلية في البلاد، بعد تسع سنوات من حادث تحطم طائرة أودى بحياة معظم لاعبي الفريق وطاقمه الفني.
واستعاد شابيكوينسي مكانه في دوري الدرجة الأولى بفوزه 1-صفر على أتلتيكو جويانينسي في دوري الدرجة الثانية.
وتصدَّرت أخبار الفريق القادم من مدينة صغيرة عناوين الأخبار في نوفمبر 2016، حين تحطمت طائرته، وهو في طريقه إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سودأمريكانا، مما أودى بحياة 71 من أصل 77 راكباً، بما في ذلك معظم اللاعبين والطاقم الفني.
وتعافى النادي سريعاً بعد الحادث، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء في عامي 2017 و2018. ومع ذلك، تراجع الأداء في المواسم اللاحقة، مما أدى إلى هبوطه في عامي 2019 و2021.
وسبق أن حقق شابيكوينسي الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2013، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء لست سنوات متتالية، قبل أن يعود مجدداً لأرفع مسابقة محلية في 2020 بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية. ويمثل أحدث صعود للفريق الموسم الثامن في دوري الأضواء للنادي عبر تاريخه.

