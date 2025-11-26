الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!

ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
26 نوفمبر 2025 11:59


لندن(د ب أ)
أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه «لم يتغير أي شيء» بالنسبة لفريقه الشاب، بعد أن قدم عرضاً مذهلاً اكتسح خلاله برشلونة، الذي لعب بعشرة لاعبين، 3/ صفر في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هذا الانتصار ضمن أن التأهل لدور الـ16 سيظل بين يدي الفريق، لكن ما كان لافتاً أكثر هو طريقة الفوز نفسها، عرض نابض بالحياة وشجاع، مليء بالقتالية وسلاسة الهجوم وإرادة لا تقاوم لاستعادة الكرة، وهو ما بدا كأنه النتيجة الأهم في ليلة لا تنسى.
وقال ماريسكا:«إنه انتصار كبير، خاصة لأنه كان على حساب برشلونة، ولكن لم يتغير أي شيء فيما يخص هوية فريقنا وما يمكننا تحقيقه». وأضاف:«كان فوزاً مهماً، ولكن ليس أكثر. الآن نركز على المباراة المقبلة. وأكمل: «الشعور كان جيداً للغاية. على أرضنا مع جماهيرنا، من الرائع أن نتشارك مثل هذه اللحظات. الآن، خلال الساعات الـ48 المقبلة سنفصل تماماً، ونأخذ قسطاً من الراحة، ونستعيد الطاقة». وأكد:«نحن بحاجة للحفاظ على الزخم. فمن الأسهل بكثير استعادة الطاقة عندما تفوز بالمباريات».

