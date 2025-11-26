ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل أنتوني بلاك 31 نقطة في أعلى معدل له خلال مسيرته، ليقود أورلاندو ماجيك لفوز ساحق 144-103 على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الليلة الماضية، في مباراة بكأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تنظمها الرابطة الوطنية خلال الموسم العادي.

وسجل بلاك 27 نقطة في الشوط الأول، من بينها 20 نقطة في الربع الثاني، ليحقق أورلاندو رقماً قياسياً في عدد النقاط التي سجلها على مدى تاريخه في أي ربع برصيد 51 نقطة. كما حقق الفريق رقماً قياسياً جديداً في تاريخه بتسجيل 86 نقطة في الشوط الأول.

ورغم استمرار غياب باولو بانكيرو بسبب إصابة في أعلى الفخذ تألق باقي اللاعبين.

وسجل تايرس ماكسي 20 نقطة لصالح فيلادلفيا، الذي افتقد جهود جويل إمبيد وبول جورج ضمن آخرين.

وفي مباراة أخرى، سجل سي.جيه ماكولوم 46 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم، بفضل عشر رميات ثلاثية ليقود واشنطن ويزاردز لفوز نادر 132-113 على ضيفه أتلانتا هوكس.

وسجل أليكس سار 27 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح ويزاردز، الذي كان يتقدم في بعض الفترات بفارق 33 نقطة، وأنهى مسلسلاً من 14 هزيمة.