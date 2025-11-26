الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة

«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
26 نوفمبر 2025 12:08

دبي (الاتحاد)
حققت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز نجاحاً كبيراً في موسمها الثالث، بمشاركة أكثر من 600 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، مثّلن 17 أكاديمية محلية وخليجية، وتهدف البطولة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي ومركز ستامينا 11 الشريك التنظيمي للحدث بالتعاون مع أكاديمية إسبير، إلى تطوير المواهب ودعم رياضة الجمباز الفني في الدولة.
وتنافست اللاعبات في ثلاث فئات من المستوى الأول إلى الثالث، حيث أسفرت المنافسات عن فوز زوي سميث بالمركز الأول في المستوى الأول، بينما تقاسمت أمل رصاص ولولو عبدالمحسن المدهي المركز الأول في المستوى الثاني، وفازت برادانيا نتراج بالمركز الأول في المستوى الثالث، وحصدت لويسا شيبي المركز الأول في المستوى الرابع، وهو ما يعكس تنوع المواهب وقوة المشاركة في مختلف الفئات العمرية.
وشهدت البطولة عروضاً مبهرة ومنافسات قوية، قدمت خلالها اللاعبات مهارات لافتة، عكست روح الشغف التي يتميز بها دوري البطولة، كما شارك اللاعبون أمام لجنة تحكيم دولية، مما أضفى بُعداً احترافياً على التقييم، استمتع الجمهور كذلك بعروض الفريق البريطاني للأكروبات الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم. ويتكون من إيما لوغان وجيما رسل وكارلا هيلكوت بقيادة المدربة ميشيل دينيز، وقد أضفت مشاركتهم حضوراً لافتاً على أجواء المنافسات.
وعقدت أكاديمية «ستامينا 11» اجتماعاً مع الأكاديميات المحلية بعد انتهاء الدورات التدريبية، جرى خلاله ترشيح لجنة فنية، تشرف على تجميع النقاط طوال الموسم وتحديد أبطال كل مستوى بنهاية الموسم الثالث، وستعلن الأكاديميات الأعلى نقاطاً إلى جانب المواهب الاستثنائية التي سيتم اختيارها وفق معايير فنية دقيقة.
وأكدت فرح شاور المدير التنفيذي لأكاديمية ستامينا، سعادتها بالمستوى التنظيمي والفني الذي حققته البطولة، وأشارت إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في اكتشاف المواهب وتوحيد الأكاديميات تحت منصة واحدة، وأوضحت أن المشاركة شملت أكاديميات من السعودية وقطر، كما حضر الفريق البريطاني للأكروبات ضيفاً للبطولة مقدماً عروضاً مبهرة، وتلقّت اللجنة المنظمة طلبات مشاركة من أكاديميات دولية للمشاركة في النسخة المقبلة.

