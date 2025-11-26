388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر الغد «الخميس»، بفندق نوفتيل البستان في أبوظبي، قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو 2025، التي تنطلق منافساتها صباح غد الجمعة بصالة مبادلة أرينا، في مدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتجرى القرعة عبر تقنية الفيديو، إيذاناً بانطلاقة النزالات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 388 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، من بينهم أبرز 10 مصنفين في سجلات الاتحاد الدولي للجودو الذي يشرف على البطولة السنوية، البالغ مجموع جوائزها النقدية 154 ألف يورو، حسب اللائحة.

وتعتبر بطولة أبوظبي جراند سلام ضمن البطولات العالمية الكبرى الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو بمتابعة واهتمام وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي الذي حدد إجراءات التتويج بحيث يتم توزيع 56 ميدالية ملونة، خلال تلك البطولة، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل في كل وزن، إضافة لنقاط تضاف لرصيد التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويتنافس الرجال في 7 أوزان (تحت 60 كجم و66 و73 و81، وتحت 90 وتحت ال 100، وفوق 100 كجم)، فيما تتنافس السيدات في 7 أوزان كذلك (تحت 48,52,57,63,70، وتحت وفوق 78 كجم، )، وتقام تصفيات الدور التمهيدي، خلال الفترة الصباحية، أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما تكون الأدوار النهائية والتتويج، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بالصالة نفسها على بساط واحد، وتقرر أن يكون الدخول لها مجاناً، ووُجهت الدعوة لعدد من المسؤولين وإلى الأندية الأعضاء والصالات الرياضية الخاصة كافة، وعشاق اللعبة من الجاليات، لحضور المنافسات مجاناً.