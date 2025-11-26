الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو

388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
26 نوفمبر 2025 12:11

أبوظبي (الاتحاد)
تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر الغد «الخميس»، بفندق نوفتيل البستان في أبوظبي، قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو 2025، التي تنطلق منافساتها صباح غد الجمعة بصالة مبادلة أرينا، في مدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
وتجرى القرعة عبر تقنية الفيديو، إيذاناً بانطلاقة النزالات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 388 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، من بينهم أبرز 10 مصنفين في سجلات الاتحاد الدولي للجودو الذي يشرف على البطولة السنوية، البالغ مجموع جوائزها النقدية 154 ألف يورو، حسب اللائحة.
وتعتبر بطولة أبوظبي جراند سلام ضمن البطولات العالمية الكبرى الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو بمتابعة واهتمام وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي الذي حدد إجراءات التتويج بحيث يتم توزيع 56 ميدالية ملونة، خلال تلك البطولة، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل في كل وزن، إضافة لنقاط تضاف لرصيد التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ويتنافس الرجال في 7 أوزان (تحت 60 كجم و66 و73 و81، وتحت 90 وتحت ال 100، وفوق 100 كجم)، فيما تتنافس السيدات في 7 أوزان كذلك (تحت 48,52,57,63,70، وتحت وفوق 78 كجم، )، وتقام تصفيات الدور التمهيدي، خلال الفترة الصباحية، أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما تكون الأدوار النهائية والتتويج، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بالصالة نفسها على بساط واحد، وتقرر أن يكون الدخول لها مجاناً، ووُجهت الدعوة لعدد من المسؤولين وإلى الأندية الأعضاء والصالات الرياضية الخاصة كافة، وعشاق اللعبة من الجاليات، لحضور المنافسات مجاناً.

أخبار ذات صلة
«الجودو» ينضم إلى منتخبات بطولة أبوظبي جراند سلام
«الدولي للجودو» يعتمد روزنامة الموسم المقبل في اجتماع أبوظبي
الجودو
أبوظبي جراند سلام
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©