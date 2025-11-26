سكيك يبدأ مسيرته الاحترافية بأداء متوازن في التحدي البرتغالي

البرتغال (الاتحاد)

استهل أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني للجولف، أولى مشاركاته الدولية بصفته لاعباً محترفاً، بتقديم أداء متوازن في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال، ضمن منافسات جولة مينا للجولف، بعدما حقق 78 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الأول للبطولة، التي يشارك فيها لاعبون متميزون من مختلف الجنسيات من مختلف دول العالم، وبمجموع جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أميركي، إضافة إلى نقاط في التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الجولف.

ويشارك سكيك في البطولة بطموح كبير للمستقبل، وهو الذي اختار أن يبدأ مسيرته الاحترافية بمسار واضح من بوابة جولة مينا للجولف، التي تعد مبادرة إماراتية عالمية رائدة في رياضة الجولف، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الجولف (OWGR)، وتتميز بإقامة بطولات معتمدة دولياً في المنطقة والعالم، إلى جانب أنها تقدم فرصاً واعدة للاعبين للتقدم نحو جولات أكبر، أبرزها جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر، وغيرهما.

وتعد بطولة تحدي أرويرا البرتغالية، البطولة الأولى في روزنامة الموسم الجديد 2025-2026، لجولة جولف مينا، مع إقامة 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها هذه الجولة دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويُعدّ التوقيت مثالياً للاعب الإماراتي لاختياره الانتقال إلى الاحتراف، إذ تُتيح عودة جولة مينا للجولف فرصاً تنافسيةً قريبةً في سعيه لبناء مسيرته الاحترافية، ومع فعالياتها المُجدولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، تُتيح الجولة الفرصة للتأهل ومساراتٍ للتقدم تُناسب طموحاته.

ومن جانبه عبر سكيك، عن تطلعه نحو تقديم الأفضل في مسيرته بعد الانتقال نحو الاحتراف، وقال: «لطالما فكرتُ في الأمر، ورغبتُ في الاحتراف، إلا أنني انتظرتُ المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لأختتم موسماً جيداً، وأبدأ الموسم الحالي محترفاً، وأشعر أن مستواي يتحسن تدريجياً، من الجيد أن أصبح محترفاً، وأن تكون هذه أول بطولة لي، وهناك المزيد من البطولات التي سأشارك فيها خاصةً في منطقتنا، كما أشارك أيضاً في المرحلة النهائية من تصفيات الجولة الآسيوية، لذا سيكون هذا هدفاً كبيراً بالنسبة لي، حيث أريد إنهاء البطولة ضمن أفضل 35 لاعباً لأحصل على بطاقة تأهلي للجولة الآسيوية، لذلك آمل أن أحقق أفضل نتائج ممكنة حالياً في جولة مينا للجولف قبل التوجه إلى هناك».

وعبّر سكيك عن فخره بتمثيل دولة الإمارات في هذه البطولة الدولية، وقال: «هذا الشعور موجود لدي طوال حياتي ويشكل حافزاً دائماً بالنسبة لي، وأحاول الحفاظ على تركيزي، وتقديم أفضل أداء لي، والتفكير بالضربة التالية فقط من أجل تحقيق أفض نتيجة ممكنة».