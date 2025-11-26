مانشيني: علينا التحسن بعد الخسارة من الوحدة

الدوحة (د ب أ)

عبّر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لفريق السد القطري لكرة القدم، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق 1/ 3 أمام الوحدة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مانشيني في تصريحاته عقب المباراة، والتي نشرها الموقع الإلكتروني لنادي السد:«كنا مميزين في الشوط الأول، سجّلنا ولعبنا بطريقة رائعة وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف:«في الشوط الثاني خسرنا جهود فيرمينو وجلييرمي وارتكبنا العديد من الأخطاء التي منحت الفريق المنافس القدرة على العودة، والمباراة لم تكن في صالحنا».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه يعلم أن السد فريق كبير، والمهمة لن تكن سهلة، وقال: «السد فريق كبير ويجب أن نتحسن ونستغل فترة التوقف في تطوير الفريق للأفضل، أمامنا مهمة صعبة، ولكن كُلّي ثقة في اللاعبين على التحسن خلال المرحلة المقبلة».