«ليكرز دونتشيتش» يحسم ديربي لوس أنجلوس

واشنطن (أ ف ب)

قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه ليكرز لحسم ديربي مدينة لوس أنجلوس، بفوزه على جاره كليبرز 135-118 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بتسجيله 43 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، و9 متابعات.

وهي المرة الخامسة هذا الموسم يتجاوز فيها دونتشيتش حاجز الـ 40 نقطة، علماً أنه سجل 24 نقطة من رصيده الإجمالي في الربع الأول.

و«قتل» لاعبو المدرب جوناثان كلاي «دجيه دجيه» ريديك المباراة في الربع الأخير (37-25) بعدما جاراهم كليبرز في الأرباع الثلاثة الأولى (37-38 و32-28 و29-27).

وتألق «الملك» ليبرون جيمس في مباراته الثالثة منذ عودته من الإصابة، فحقق 25 نقطة في 32 دقيقة، فيما برهن أوستن ريفز عن جهوده الثمينة لليكرز بتسجيله 31 نقطة، و9 متابعات.

وعند الخاسر، تحمل جيمس هاردن العبء الهجومي فسجل 29 نقطة وأضاف إليها 9 تمريرات حاسمة، بينما اكتفى كواي لينارد بـ 19 نقطة.

وصعد ليكرز الذي حقق انتصاره الخامس توالياً، والـ 13 في 17 مباراة، للمركز الثاني في المنطقة الغربية، فيما يقبع كليبرز في المركز الثالث عشر.