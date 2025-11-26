اجتماع مثمر لـ «الشارقة الرياضي» مع لجنة النخبة



الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقرّه وفد لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الرياضة، وبحثا آليّات تنفيذ برنامج اللجنة والمعلومات الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية وخطط رعاية اللاعبين الموهوبين، كما بحثا برنامج تطوير القدرات البدنية للاعبين الموهوبين بأندية الشارقة والجدول الزمني.

حضر اللقاء من جانب الوزارة فارس الزعابي، مدير المشاريع الاستراتيجية والشراكات في لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ودين كنيلي، مدير رياضات المستوى العالي والفريق الفني، ومن جانب المجلس عمران الجسمي، المكلف بمهام مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وجاسم الدوخي وحذيفة الكندي وعماد عثمان وطارق بو سنينة والوليد بن محمد المشحوط من الإدارة.

وأكد عمران الجسمي أن الاجتماع كان مثمراً في محصّلته التي حددت مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين، وأشاد باهتمام الوزارة بوجه عام ولجنة النخبة بوجه خاص في التواصل مع المجلس، وأضاف أن رعاية المواهب والنُّخَب تقتضي المتابعة الدورية واستثمار كل الإمكانات المتاحة في أندية إمارة الشارقة.