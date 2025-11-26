الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اجتماع مثمر لـ «الشارقة الرياضي» مع لجنة النخبة

اجتماع مثمر لـ «الشارقة الرياضي» مع لجنة النخبة
26 نوفمبر 2025 17:00

 
الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقرّه وفد لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الرياضة، وبحثا آليّات تنفيذ برنامج اللجنة والمعلومات الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية وخطط رعاية اللاعبين الموهوبين، كما بحثا برنامج تطوير القدرات البدنية للاعبين الموهوبين بأندية الشارقة والجدول الزمني.
حضر اللقاء من جانب الوزارة فارس الزعابي، مدير المشاريع الاستراتيجية والشراكات في لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ودين كنيلي، مدير رياضات المستوى العالي والفريق الفني، ومن جانب المجلس عمران الجسمي، المكلف بمهام مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وجاسم الدوخي وحذيفة الكندي وعماد عثمان وطارق بو سنينة والوليد بن محمد المشحوط من الإدارة.
وأكد عمران الجسمي أن الاجتماع كان مثمراً في محصّلته التي حددت مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين، وأشاد باهتمام الوزارة بوجه عام ولجنة النخبة بوجه خاص في التواصل مع المجلس، وأضاف أن رعاية المواهب والنُّخَب تقتضي المتابعة الدورية واستثمار كل الإمكانات المتاحة في أندية إمارة الشارقة.

مجلس الشارقة الرياضي
دوري النخبة
برنامج اكتشاف المواهب
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
