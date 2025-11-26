الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

80 لاعبة في النسخة الـ 28 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات

80 لاعبة في النسخة الـ 28 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات
26 نوفمبر 2025 15:30


دبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، إقامة النسخة الـ 28 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، على ملاعب منتجع الحبتور جراند بدبي، بمشاركة 80 لاعبة، من بينهن 3 ضمن المراكز الـ 100 الأوائل عالمياً، إضافة إلى إحدى بطلات النسخ السابقة، وذلك بعد اعتماد القائمة النهائية للمشاركات.
وتعقد اللجنة المنظمة مراسم قُرعة البطولة يوم الأحد، مع الكشف عن بقية التفاصيل الفنية والتنظيمية.
وتدخل النمساوية جولي جربر، المصنفة الأولى، المنافسات بعد فوزها بلقبها الثاني في بطولات «دابليو تي إيه 125» خلال أكتوبر 2025 في بطولة فلوريانوبوليس بالبرازيل، ما أعادها إلى قائمة المائة الأوائل عالمياً لأول مرة منذ نوفمبر 2023.
وتأتي اللاتفية داريا سيمينيستايا، ثانية في قائمة المصنفات، بعد مشاركتها الأولى في البطولات الكبرى عبر أميركا المفتوحة، وتمكّنها من دخول تصنيف الـ 100 الأوائل بوصولها إلى المركز 90 عقب تتويجها بلقب بطولة «ليس فرانكيسيس ديل فاليس» فئة «W100».
وتخوض المجرية دالما جالفي، المصنفة الثالثة وبطلة العالم للناشئات 2015، البطولة بعد موسم قوي توجت خلاله بلقبي «أويراس للسيدات» و«كاتالونيا» ضمن فئة «WTA 125».
وتبرز الأوكرانية داريا سنيجور، بطلة نسخة 2021، ضمن أبرز المرشحات، بعد موسم مميز في 2024 حققت خلاله أفضل نتائجها على الأراضي العشبية في بطولتي ويمبلدون ونوتنغهام، إضافة إلى مشاركتها في الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة.
وأكدت نورة بدوي، مديرة البطولة، منح 9 لاعبات بطاقات تأهيلية «وايلد كارد»، منها أربع بطاقات للقرعة الرئيسية وُجهت إلى كل من كريستي فريا (المملكة المتحدة)، وكريستينا ملادينوفيتش (فرنسا)، وفيندولا فالدمانوفا (جمهورية التشيك)، وفيرا زفوناريفا (روسيا).
كما مُنحت 5 لاعبات بطاقات للجولات التأهيلية وهن إستر فيناك (المجر)، وفيكتوريا مورفايوفا (سلوفاكيا)، وسيفين أورال (تركيا)، وميكا ستويسافليفيتش (المملكة المتحدة)، ونينا فارغوفا (سلوفاكيا).

