مونديال الكيك بوكسينج يرسم أجمل لوحاته في أبوظبي



أبوظبي (وام)

تواصلت فعاليات منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينج «السينيرز والماسترز» في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية يمثّلون 150 دولة، وانطلقت الفعاليات التمهيدية بنزالات فئتي الحلبة والتاتامي، وسط منافسة قوية من المشاركين في الفئات المختلفة، لحسم الفوز والانتقال إلى الأدوار النهائية، بينما تقام مساء الغد منافسات فئة أصحاب الهمم بعد اكتمال إجراءات اعتماد القوائم، والأوزان المختلفة، بمشاركة 37 لاعباً يمثلون الإمارات.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن الانطلاقة القوية للبطولة، كشفت عن مؤشرات فنية عالية، وإمكانات كبيرة للمشاركين من جميع أنحاء العالم، واستعداداتهم المكثفة.

وتوقّع خوري تنافسية عالية في فعاليات أصحاب الهمم، نظراً لوجود نخبة الأبطال عالمياً من أصحاب الإنجازات في هذه الفئة، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة لأبطال الإمارات، ضمن الجهود الملموسة والريادية لدولة الإمارات في تعزيز الدمج المجتمعي، وتمكين هذه الفئة من القدرات التنافسية لحصد الإنجازات في كافة ميادين الرياضة.

وأثنى المشاركون في البطولة على التنظيم المميز للمنافسات، وأهمية الحدث العالمي في تحقيق طموحاتهم بالوصول إلى المراكز الأولى، وقالت اللاعبة ملكة شوريفا من أوزبكستان إنها تتطلع لتحقيق إنجاز في البطولة العالمية وسط منافسات قوية، مشيدة باستضافتها في أبوظبي وسط أجواء مميزة.

وأشار المصري إسلام شعبان إلى أن بطولة العالم تُعد طموحاً كبيراً لكل مشارك في منافساتها، للوصول إلى منصة التتويج، وقال إن دولة الإمارات هيّأت فرصة كبيرة لهم لتحقيق تطلعاتهم من خلال استضافة البطولة في أبوظبي.

ونوّهت السورية سارة الأحمد إلى جاهزية منتخب بلادها لتحقيق إنجاز في البطولة برغم المنافسة القوية بوجود أفضل اللاعبين واللاعبات عالمياً، وقالت إن الإمارات مميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأوضح الأميركي كاميرون مارتن أن المنافسة قوية في البطولة لأنها تجمع أفضل الرياضيين عالمياً، مع تطلعاتهم لتحقيق مراكز متقدمة في هذه النسخة.