برنامج مكثّف يجهّز كلباء في فترة التوقف

فيصل النقبي (كلباء)

يسعى المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لنادي كلباء، لاستثمار فترة التوقف الحالية بأفضل صورة ممكنة، حيث وضع برنامجاً مكثّفاً يتضمن خوض ما بين مباراتين إلى ثلاث مباريات تجريبية خلال الأيام المقبلة.

ويهدف رازوفيتش من هذا البرنامج إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية المجموعة، إضافة إلى العمل على إعادة الروح المعنوية للفريق، بعد سلسلة النتائج السلبية التي رافقت الفريق في الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد الجهاز الفني أن هذه المرحلة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق ورفع الجاهزية قبل عودة منافسات الدوري، مع التركيز على معالجة الأخطاء وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

يُذكر أن كلباء يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارتين.