سباق دبي لقوارب التجديف على خط الانطلاق



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل في الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في منطقة الجداف بدبي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحافل بمختلف أنواع المسابقات والرياضات البحرية.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجهود ترتكز دائماً على تحفيز المجتمع على المشاركة في هذا النوع من السباقات، خصوصاً أن السباق يتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، حيث اعتمدنا إقامة شوطي المفتوحة والمحلية، وقال: «يعتبر سباق دبي لقوارب التجديف المحلية واحدة من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة متعددة الجنسيات، وإقبالاً كبيراً نتطلع لزيادته في كل عام، مع التركيز على رفع المستويات التنافسية، ونتطلع أن ندشّن منافسات السباق بإقامة الجولة الأولى في منطقة الجداف ذات الإطلالة المميزة على معالم دبي، وأبرزها «مكتبة محمد بن راشد»، المكتبة العامة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة».

ومن المقرر أن يتم إجراء الفحوصات الفنية على القوارب المشاركة قبل بداية السباق للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية بشكل عام، والتركيز على توفير معدات السلامة كأولوية لضمان تأمين جميع المشاركين.

كما ستعقد إدارة السباق قُرعة لتحديد ترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية، مع تعميم خط سير السباق على جميع المشاركين وضرورة الالتزام به.

ويخصص النادي جائزة «الفريق المثالي» في نهاية الموسم، وفق معايير الزي الموحّد للفريق، والنظافة المحافظة على البيئة، وسلوك أفراد الفريق خلال الموسم، والتزام الفريق بالوقت المُعلن في البرنامج الزمني.