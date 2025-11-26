الإعلام الصربي يصف «تاديتش» بـ«ساحر الوحدة»

علي معالي (أبوظبي)

تألق الصربي دوشان تاديتش بصورة لافتة، خلال قيادته هجوم الوحدة أمام السد، حيث قاد «العنابي» إلى تحقيق فوز مثير، بتسجيله ثنائية من الثلاثية ساعدت الوحدة في تحقيق فوزه الرابع، وقادته للحصول بحسب موقع «سوفاسكور» الشهير في الإحصائيات على 9.5 من 10، وهي أعلى درجة في المباراة من الفريقين، ليتوج أيضاً بلقب الأفضل في المباراة.

ويمكن وصف ما يقدمه تاديتش مع الوحدة بـ «الخيالي» حيث شارك تاديتش (37 عاماً) في المباراة من البداية للنهاية، سجل هدفين، وصنع الثالث، وكانت خبرته الكبيرة في الملعب بمثابة رمانة ميزان أحدث التوازن الكبير في أداء الوحدة، وجاءت نسبة الدقة في تمريرات تاديتش، بواقع 70%، بإجمالي 31 صحيحة من أصل 44 تمريرة، بينما قدم في نصف ملعب المنافس 21 صحيحة من أصل 37، وبنسبة 57%، وجاءت تمريراته في نصف ملعب الوحدة، بواقع 6 من 7 بنسبة 86%، وخلال مشوار آسيا الحالي شارك الصربي في 5 مباريات، بواقع 449 دقيقة، سجل هدفين، ومثلهما من التمريرات الذهبية.

وتابع الإعلام الصربي ما يقدمه تاديتش في ملاعبنا، مؤكداً أنه يقدم مستوى رائعاً للغاية، ووصفه بالساحر، على حد وصف صحيفة «كورير»، والتي تناولت وصف المباراة، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني 5 صور من المباراة.

وأكدت الصحيفة أن تاديتش صنع تحولاً كبيراً في المباراة، سواء بالهدفين، أو بتمريرة الهدف الثالث، التي سجل منها كايو كانيدو هدف تفوق الوحدة.

يأتي هذا فيما أشارت صحيفة «ألوو» أيضاً إلى تكهنات حول عودة تاديتش لصفوف المنتخب، بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الصربي مؤخراً، ونوه خلاله بإمكانية عودة النجم الكبير، بعد التغييرات التي تمت بالاستغناء عن الجهاز الفني، رغم ضياع فرصة منتخب صربيا في التأهل للمونديال، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف إنجلترا التي تأهلت رسمياً، وألبانيا التي دخلت مرحلة التصفيات.