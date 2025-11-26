حصاد متميز للأندية الإماراتية في «النخبة الآسيوية» وتاديتش الأبرز فردياً



مراد المصري (أبوظبي)

حققت الأندية الإماراتية حضوراً متميزاً بعد مرور 5 جولات للدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما نجحت فرق الوحدة وشباب الأهلي والشارقة في حصد 20 نقطة، بواقع 9 انتصارات و3 تعادلات و3 خسارات، وسجلت 25 هدفاً.

ويتقدم «العنابي» قائمة أنديتنا بعدما ضمن التأهل رسمياً إلى الأدوار الإقصائية عقب حصده 13 نقطة، ولم يعرف الفريق الخسارة وانتصر 4 مرات وتعادل مرة واحدة، وسجّل 10 أهداف، واستقبل 4 أهداف فقط، ليحتل المركز الثاني خلف الهلال السعودي المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ونجح «الفرسان» في ضمان التأهل «نظرياً» بالوصول إلى النقطة العاشرة، ويتبقى تأكيد هذا الأمر في الجولات الثلاث المتبقية، حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً، مقابل خسارة واحدة، وسجّل 9 أهداف واستقبل 6، وأثبت شباب الأهلي قدرته على التواجد بقوة في البطولة، بعدما عوّض سريعاً خسارته القاسية أمام الدحيل القطري، ليعود ويحقق الانتصار في الجولة التالية على الغرافة القطري، ويحافظ على ثبات النتائج.

من جانبه، مرَّ الشارقة «بوعكة» عقب الانطلاقة الإيجابية، إلا أن قرار إقالة المدرب ميلوش، جعلت الفريق يستعيد عافيته ويحقق انتصاراً مهمّاً على حساب الأهلي السعودي حامل اللقب، ليصل «الملك» إلى النقطة السابعة، من انتصارين وتعادل وخسارتين، وسجّل 6 أهداف واستقبل 12، إلا أنه بهذه العودة أصبح قريباً من التأهل إلى الأدوار الإقصائية أيضاً، من أجل إكمال التواجد الثلاثي لممثلي الكرة الإماراتية في الأدوار المتقدمة للمسابقة.

وعلى الصعيد الفردي، يتواجد كايو كانيدو لاعب الوحدة في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يبرز ثنائي شباب الأهلي بالا وكارتابيا في قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة برصيد 3 تمريرات لكل لاعب، ومعهما عمر خربين لاعب الوحدة بتمريرتين.

ويتصدر تاديتش لاعب الوحدة قائمة أكثر لاعبي المسابقة صناعةً للفرص بإجمالي 30، يليه بالا لاعب شباب الأهلي 26، وكارتابيا 17، كما يتصدر تاديتش قائمة أكثر أصحاب التمريرات العرضية بـ 46، ويتواجد في القائمة كارتابيا بـ 35.

ويُعتبر حمد المقبالي من أكثر حراس المرمى تألقاً في المسابقة، بعدما نجح بالقيام بـ 12 إنقاذاً لفرص خطيرة لصالح شباب الأهلي، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.