الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حصاد متميز للأندية الإماراتية في «النخبة الآسيوية» وتاديتش الأبرز فردياً

حصاد متميز للأندية الإماراتية في «النخبة الآسيوية» وتاديتش الأبرز فردياً
26 نوفمبر 2025 18:00


مراد المصري (أبوظبي)
حققت الأندية الإماراتية حضوراً متميزاً بعد مرور 5 جولات للدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما نجحت فرق الوحدة وشباب الأهلي والشارقة في حصد 20 نقطة، بواقع 9 انتصارات و3 تعادلات و3 خسارات، وسجلت 25 هدفاً.
ويتقدم «العنابي» قائمة أنديتنا بعدما ضمن التأهل رسمياً إلى الأدوار الإقصائية عقب حصده 13 نقطة، ولم يعرف الفريق الخسارة وانتصر 4 مرات وتعادل مرة واحدة، وسجّل 10 أهداف، واستقبل 4 أهداف فقط، ليحتل المركز الثاني خلف الهلال السعودي المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.
ونجح «الفرسان» في ضمان التأهل «نظرياً» بالوصول إلى النقطة العاشرة، ويتبقى تأكيد هذا الأمر في الجولات الثلاث المتبقية، حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً، مقابل خسارة واحدة، وسجّل 9 أهداف واستقبل 6، وأثبت شباب الأهلي قدرته على التواجد بقوة في البطولة، بعدما عوّض سريعاً خسارته القاسية أمام الدحيل القطري، ليعود ويحقق الانتصار في الجولة التالية على الغرافة القطري، ويحافظ على ثبات النتائج.
من جانبه، مرَّ الشارقة «بوعكة» عقب الانطلاقة الإيجابية، إلا أن قرار إقالة المدرب ميلوش، جعلت الفريق يستعيد عافيته ويحقق انتصاراً مهمّاً على حساب الأهلي السعودي حامل اللقب، ليصل «الملك» إلى النقطة السابعة، من انتصارين وتعادل وخسارتين، وسجّل 6 أهداف واستقبل 12، إلا أنه بهذه العودة أصبح قريباً من التأهل إلى الأدوار الإقصائية أيضاً، من أجل إكمال التواجد الثلاثي لممثلي الكرة الإماراتية في الأدوار المتقدمة للمسابقة.
وعلى الصعيد الفردي، يتواجد كايو كانيدو لاعب الوحدة في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يبرز ثنائي شباب الأهلي بالا وكارتابيا في قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة برصيد 3 تمريرات لكل لاعب، ومعهما عمر خربين لاعب الوحدة بتمريرتين.
ويتصدر تاديتش لاعب الوحدة قائمة أكثر لاعبي المسابقة صناعةً للفرص بإجمالي 30، يليه بالا لاعب شباب الأهلي 26، وكارتابيا 17، كما يتصدر تاديتش قائمة أكثر أصحاب التمريرات العرضية بـ 46، ويتواجد في القائمة كارتابيا بـ 35.
ويُعتبر حمد المقبالي من أكثر حراس المرمى تألقاً في المسابقة، بعدما نجح بالقيام بـ 12 إنقاذاً لفرص خطيرة لصالح شباب الأهلي، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر
جواهر القاسمي تشهد انطلاق النسخة الثالثة من منتدى سلامة الطفل
الوحدة
الشارقة
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
دوري النخبة
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©