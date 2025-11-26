الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تمديد التسجيل للمشاركة في «كأس الإمارات للرماية»

تمديد التسجيل للمشاركة في «كأس الإمارات للرماية»
26 نوفمبر 2025 16:00

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، تمديد فترة التسجيل للمشاركة في كأس الإمارات المفتوح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حتى الأول من ديسمبر المقبل، مع تزايد أعداد الراغبين بالمشاركة في المنافسة.
وتقام البطولة في نادي العين للفروسية والرماية، خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر المقبل، ورصدت لها اللجنة المنظمة جوائز قيمة، ويحصل الفائز بلقبها، على الرمز الذهبي في النسخة الأولى من هذه البطولة.
وأثنت اللجنة المنظمة على الإقبال الكبير من المشاركين من خارج الدولة بالتسجيل عبر الموقع المخصص للبطولة، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة، وتسليم الأسلحة الشخصية المرخصة في المنافذ المقررة، لضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بوصولها إلى مقر البطولة في نادي العين للفروسية والرماية.
وأشارت إلى أن هذه البطولة تقام بعد النجاح الكبير والمميز لفعاليات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نسختها الثالثة، في كل من الظفرة وعجمان ومصفوت والعين، وما شهدته من مستويات تنافسية مميزة بين المشاركين والمشاركات، والتفاعل الواسع مع القيمة الملموسة لها في تعزيز القدرات التنافسية، وتطوير المهارات الفردية في رياضة الرماية.
وشددت اللجنة المنظمة على أهمية إدخال بيانات الرامي وبيانات السلاح بدقة كاملة، والتأكد من صحتها قبل الإرسال، نظراً لأن أي بيانات غير صحيحة قد تؤدي إلى عدم السماح بدخول السلاح عبر المنافذ الحدودية، والحرمان من المشاركة في المنافسات.

أخبار ذات صلة
حضور واسع في النسخة الأولى من «العين للصيد والفروسية»
نعيمة الرميثي.. شغف يقود أول إماراتية إلى ريادة الإكثار الاصطناعي للحبارى
كأس الإمارات
نادي العين للفروسية والرماية
عجمان
العين
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©