«الإسطبلات الخاصة» تدشّن كأس الاتحاد للقدرة في بوذيب



أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق في السادسة والنصف صباح الغد في قرية بوذيب العالمية للقدرة، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، فاتحة سباقات كأس الاتحاد للقدرة، والذي يشتمل على سباقين آخرين هما، السيدات لمسافة 100 كلم الذي يقام يوم الجمعة، وسباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم.

وينظم سباقات كأس الاتحاد للقدرة اتحاد الفروسية والسباق، ويتوقع أن تشهد السباقات الثلاثة مشاركات كبيرة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.