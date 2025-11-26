الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ختام ناجح لفعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة

ختام ناجح لفعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة
26 نوفمبر 2025 19:30

 
دبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح فعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة التي نظّمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي «الفيفا» على مدار يومين، وبمشاركة واسعة من الجهات الرياضية والأندية والأكاديميات الكروية، شهد اليوم الختامي الدكتور فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي.
أدار محاور ورشة العمل مجموعة من خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم: ستيفن مارتينز، مدير دائرة تطوير كرة القدم العالمية، وماكس دي فيلدر، مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم، والدكتور بلحسن مالوش، المستشار الفني الإقليمي، وعمرو محب، مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الاتحاد الدولي.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «تنظيم الورشة ثمرة للشراكة الوثيقة بين الاتحاد وفيفا، وانعكاس لالتزامنا المستمر بتطوير منظومة اللعبة على مختلف المستويات. لقد أتاحت لنا الورشة فرصة مهمة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في عالم كرة القدم، وتعزيز قدرات كوادرنا الفنية في مجال تحليل البيئة الرياضية واحتياجات وتحديات قطاع الهواة».
وأكد أن الاستثمار في المعرفة هو أساس بناء مستقبل أكثر احترافية، كما أن دعم كرة القدم للهواة يمثل ركيزة رئيسية في مسار تطوير اللعبة، باعتبارها القاعدة التي تُفرز المواهب وتغذي المنتخبات الوطنية، وأضاف: «نتطلع إلى تحويل مخرجات هذه الورشة إلى مشاريع عملية تُسهم في تطوير كرة القدم في الدولة».
وتقدم الأمين العام بجزيل الشكر لخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم على مشاركتهم في الورشة وعلى ما قدموه من أفكار، كما ثمّن الدعم المتواصل الذي يقدمه الفيفا لبرامج الاتحاد.

