كييل ينفي شائعات خلافه مع شلوتربيك

دورتموند (د ب أ)



نفى سيباستيان كييل، المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الشائعات التي تزعم أن هناك علاقة سيئة بينه وبين المدافع نيكو شلوتربيك في أعقاب مفاوضات تجديد عقده.

وقال عقب الفوز على فياريال 4 - صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء: «كل شيء على ما يرام. يبالغ الناس كثيراً في تفسير الأمور».

وكان كييل يشير إلى مقطع فيديو من الاجتماع العام يوم الأحد الماضي، يظهر فيه وهو يصافح جميع اللاعبين عند وصولهم للحدث. أما شلوتربيك، فقد مر بجانب كييل دون أن يحييه.

وذكرت تقارير أن المدافع أصبح هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك بايرن ميونيخ، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2027.

وقال كييل: «بالطبع الموقف يبدو سيئاً»، مضيفاً أنه وشلوتربيك ضحكا سوياََ بشأن التفسيرات التي تم تفسيرها لهذا المقطع. وأشار كييل، بشكل غير مباشر، إلى أن جهود تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً تواجه صعوبات.

وقال: «أعلم أن شلوتربيك يفكر في هذا الأمر كثيراً. نحن نحاول توفير ظروف تمنحه بيئة جذابة. في النهاية، هو يريد أن يحقق النجاح، ويرغب في التنافس على الألقاب. وهذا ما نريده جميعاً». وأكد: «في النهاية، هناك قرار سيتم اتخاذه. نتمنى أن يكون القرار إيجابياً»، مشيراً إلى أن دورتموند سيقوم بجهود مالية من أجل الإبقاء على اللاعب. بعد المباراة، احتفل كييل بأن دورتموند تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وقال: «سجلنا أربعة أهداف، وأخيراً حافظنا على نظافة شباكنا- كان هذا أحد أهدافنا في دوري أبطال أوروبا. حققنا ذلك اليوم، لذلك سنذهب إلى المنزل سعداء». وأضاف: «يمكننا أن نرى أن فارق الأهداف يمكنه أن يلعب دوراً كبيراً في مرحلة الدوري الحالية، لذلك كان من الجيد أننا سجلنا أربعة أهداف ولم نستقبل». وأضاف شلوتربيك: «الآن تتبقى لنا ثلاث مباريات، من بينهم مباراتان على أرضنا. أعتقد إذا فزنا بالمباراتين على أرضنا، سنعبر للدور التالي». وقبل مواجهات اليوم الأربعاء، يتواجد دورتموند في المركز الرابع بعشر نقاط بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ. وقال شلوتربيك: «فارق أهداف مثل هذا يمكن أن يكون مهما في النهاية. في النهاية حافظنا على شباكنا. هذا سبب آخر يجعل اليوم ناجحاً على جميع الأصعدة».