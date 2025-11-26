الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب

عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب
26 نوفمبر 2025 20:05

 
الدوحة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
السودان يقلب الطاولة على لبنان بثنائية ويتأهل لكأس العرب
سوريا تهزم جنوب السودان وتتأهل لنهائيات كأس العرب


جنب إبراهيم الراجحي، حارس مرمى عُمان المدرب المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش الإحراج، عندما قاد منتخب بلاده للفوز على الصومال بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الأصلي 0-0)، الأربعاء في الدوحة في الملحق المؤهل لكأس العرب 2025 لكرة القدم المقررة في قطر بين 1 و18 ديسمبر.
وستلعب عُمان التي تأهلت إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والسعودية والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر لاحقا.
ودفع كيروش (72 عاماً) بالراجحي قبل دقيقة من نهاية الوقت المحتسب البدل عن ضائع والمقدر بسبع دقائق ليحل بديلاً لإبراهيم المخيني، وقد كان حارس النصر عند حسن ظن مدربه، وتصدى لركلتي ترجيح سددهما زكريا حسن وعلي موسى من أصل ثلاث للصومال، في حين نجحت عمان بتسجيل ركلاتها الأربع.
وعوضت عُمان جزئياً إخفاقها في الملحق الآسيوي (الدور الرابع) المؤهل إلى مونديال 2026، بعد تعادلها مع قطر 0-0 وخسارتها أمام الإمارات 1-2.
من جانبها، كانت الصومال المصنفة 200 عالميا والتي عرفت آخر انتصار رسمي لها في 13 ديسمبر 2019 على حساب بوروندي (1-0) تطمح إلى تأهلها الأول في تاريخ كأس العرب، لكنها أخفقت للمرة الثانية أمام عُمان التي كانت هزمتها 2-1 أيضاً في ملحق نسخة 2021.
وبلغ منتخب البحرين النهائيات، بعد فوزه على جيبوتي 1-0 على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، سجل محمد الرميحي (36) هدف المباراة التي شهدت طرد الجيبوتي أحمد زكريا لحصوله على الإنذار الثاني (41).
وبهذا الانتصار، حجزت البحرين مقعدها في النهائيات وخوض منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب والعراق إلى جانب الفائز من لقاء السودان ولبنان الذي يقام لاحقاً.
سيطرت البحرين على الكرة في وسط الملعب في ربع الساعة الأول، عن طريق علي مدن وكميل الأسود وسيد ضياء سعيد، من دون وجود أي محاولات هجومية خطيرة على حارس مرمى جيبوتي مختار يوسف.
في المقابل، لعبت موريتانيا بطريقة دفاع المنطقة، واعتمدت على الكرات العكسية المرتدة من خلال انطلاقات معاذ محمد من الجهة اليمني واستغلال سوء التغطية الدفاعية في المنطقة اليسرى للبحرين.
وأسفر ضغط البحرين على مرمى جيبوتي عن تسجيل الهدف الافتتاحي عن طريق محمد الرميحي بعد تمريرة عرضية من محمد مرهون داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى الحارس يوسف الذي أخفق في التقاط الكرة لتسقط أمام الرميحي فلعبها في المرمى (36).
وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، أكملت جيبوتي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع أحمد زكريا عقب ضربه للاعب البحرين مهدي عبدالجبار من دون كرة (41).
ويلعب في وقت لاحق السودان مع لبنان واليمن مع جزر القمر لحجز آخر بطاقتين إلى النهائيات.

كأس العرب
منتخب عمان
منتخب البحرين
الصومال
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©