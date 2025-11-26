الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر السعودي إلى الادوار الإقصائية في «أبطال آسيا 2»

النصر السعودي إلى الادوار الإقصائية في «أبطال آسيا 2»
26 نوفمبر 2025 20:11

 

دوشانبي (د ب أ)
تأهل فريق النصر السعودي لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / صفر على مضيفه استقلال دوشانبي الطاجيكي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية. وافتتح النجم البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للنصر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي 2 / صفر.
وواصل النصر سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف هدفيه الثالث والرابع بوساطة النجم السنغالي ساديو ماني وأيمن أحمد في الدقيقتين 84 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وارتفع رصيد النصر إلى 15 نقطة، ليعزز موقعه في قمة الترتيب، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الزوراء العراقي، الذي يستضيف جوا الهندي، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق من مساء اليوم بنفس الجولة.
في المقابل، تجمد رصيد استقلال دوشانبي عند 6 نقاط في المركز الثالث، بعدما تكبد خسارته الثالثة في المجموعة مقابل انتصارين. يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

