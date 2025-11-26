ديلاب: تشيلسي قادر على مواجهة أي منافس



لندن (د ب أ)



أكد ليام ديلاب مهاجم تشيلسي الذي سجل هدفاً في فوز فريقه على برشلونة بدوري أبطال أوروبا، أن هناك الكثير ليقدمه الفريق الإنجليزي فيما هو قادم. وقدم تشيلسي عرضاً مميزاً في ملعبه ستامفورد بريدج ليهزم عملاق الدوري الإسباني بأداء هو الأفضل للفريق الشاب الذي يقوده المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا منذ 18 شهراً.

وبمجهود فردي مميز سرق البرازيلي الشاب إستيفاو الأضواء ليسجل هدفاً، لكن الفوز اكتمل بنتيجة 3 - صفر بعدما سجل ديلاب أول أهدافه على ملعب الفريق الذي انتقل إليه هذا الصيف، بعدما تابع تمريرة ذكية من زميله إنزو فيرنانديز.

وقال ديلاب لموقع تشيلسي الإلكتروني: «لقد كان الأمر رائعاً.. إنك تتطور وأنت تحلم بمثل هذه الليالي، لقد كانت لدينا خطة ونفذناها بشكل رائع للغاية، أعتقد أننا نبني شيئاً جيداً للغاية هنا، نعمل سوياً كل يوم ونتحسن أكثر فأكثر، وندخل كل مباراة بثقة كبير، وأظهرنا أنه بمقدورنا أن نفعل ذلك ضد أي منافس».

وتألق تشيلسي الذي استعاد توازنه في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل محبط خارج ملعبه ضد كاراباخ الأذربيجاني، والذي كان قد وضع ضغطاً على الفريق في مساعيه للتأهل نحو دور الستة عشر. ويعني الفوز على برشلونة أن تشيلسي يحتاج لانتصارين فقط في آخر 3 مباريات ليكون ذلك كافياً من أجل التأهل المباشر، وتجاوز دور الملحق في فبراير، مما يزيد من قوة الموسم الواعد الذي يكتسب زخماً سريعاً.