الرياضة

الوصل يعود من طهران ببطاقة دور الـ16 في «دوري أبطال آسيا 2»

الوصل يعود من طهران ببطاقة دور الـ16 في «دوري أبطال آسيا 2»
26 نوفمبر 2025 23:17

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
النصر السعودي إلى الادوار الإقصائية في «أبطال آسيا 2»
حصاد متميز للأندية الإماراتية في «النخبة الآسيوية» وتاديتش الأبرز فردياً


حجز الوصل مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 بعدما قلب تأخره إلى تعادل ثمين أمام مضيفه الاستقلال الإيراني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد شهري قدس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى. وفي اللقاء الآخر من الجولة ذاتها، فاز الوحدات الأردني على المحرق البحريني 2-1.
وبدأ الوصل المباراة متأخراً بهدف مبكر سجله سعيد خيزان للاستقلال في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح هوجو نيتو في إدراك التعادل للإمبراطور عند الدقيقة 63، ليضمن الوصل بهذه النتيجة الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة.
وتفوق الوصل بفارق ثلاث نقاط على المحرق البحريني الذي بقي ثانياً بـ 7 نقاط، فيما يحتل الاستقلال المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجاء الوحدات في المركز الأخير بـ 4 نقاط.
وشهدت المواجهة حادثة لافتة، بعدما تأخرت انطلاقة المباراة لنحو ساعة كاملة بسبب تأخر وصول حافلة الوصل إلى ملعب اللقاء.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة 24 ديسمبر، حيث يدخل الوصل، وهو في وضع مريح بعد ضمان التأهل الرسمي، بينما تتنافس بقية فرق المجموعة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي.

فريق الوصل
الاستقلال
الاستقلال الإيراني
دوري أبطال آسيا
الإمبراطور
