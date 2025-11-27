دوري الأبطال.. أرسنال يجتاز البايرن وسان جيرمان والريال يستعيدان التوازن

مدريد(أ ف ب)

واصل أرسنال الإنجليزي بدايته المثالية بقهر ضيفه وشريكه السابق في الصدارة بايرن ميونيخ 3-1، واستعاد باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم توازنهما، في الجولة الخامسة.

على ملعب الإمارات في لندن، فض أرسنال شراكة الصدارة مع بايرن ميونيخ، عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات بإكرام وفادته 3-1.

وتناوب على تسجيل أهداف الـ"جانرز" الهولندي يوريين تمبر والبديلان نونو مادويكي والبرازيلي جابريال مارتينيلي، فيما سجّل لبايرن نجمه الشاب لينارت كارل ابن السابعة عشر ربيعاً.

وحقق أرسنال فوزه الخامس توالياً ليعتلي الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بايرن وشريكهما السابق إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي والذي مني بخسارته الأولى أيضاً بسقوطه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2.

وقال لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس لشبكة "تي أن تي سبورتس": "انظروا إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا. ربما كانت هذه أصعب مباراة تكتيكية لعبناها هذا الموسم. أسلوب لعبهم رائع جداً".

كما عزز فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا سلسلة مبارياته بلا هزيمة في مختلف المسابقات إلى 16، فيما تلقى العملاق البافاري خسارته الأولى في 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم (17 انتصاراً وتعادل).

وافتتح النادي اللندني التسجيل عندما ارتقى تيمبر عالياً وتابع برأسه كرة في الشباك إثر ركلة ركنية نفذها ساكا.

وردّ بايرن معادلاً النتيجة بعد لحظات، عندما مرّر يوزوا كيميش كرة طويلة رائعة هيأها سيرج جنابري بإتقان إلى الشاب كارل، الذي تابعها داخل الشباك (32).

وأعاد البديل مادويكي التقدم لارسنال اثر تمريرة من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، قبل أن يؤمن البديل الآخر مارتينيلي الفوز بالهدف الثالث.

وفي باريس، قاد لاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا فريقه سان جيرمان إلى استعادة التوازن، بقلب الطاولة على ضيفه توتنهام الإنجليزي والفوز 5-3 بتسجيله هاتريك.

وتقدم توتنهام مرتين عبر مهاجمه البرازيلي ريشارليسون والفرنسي راندال كولو مواني المعار من سان جرمان، ورد حامل اللقب بثنائية لفيتينيا، قبل أن يضيف الإسباني فابيان رويس الثالث والاكوادوري وليام باتشو الرابع.

وقلص كولو مواني الفارق بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، لكن فيتينيا أعاده إلى سابق عهده من ركلة جزاء (76) محققاً الهاتريك.

وعوض سان جيرمان خسارته الأولى في المسابقة عندما سقط امام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-2، وحقق فوزه الرابع مرتقياً إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وثأر لخسارته أمام الفريق اللندني بركلات الترجيح في الكأس السوبر الأوروبية في بداية الموسم.

وارتقى سان جيرمان إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام بايرن ميونيخ وإنتر الذي مني بخسارة في الوقت بدل الضائع أمام أتلتيكو مدريد، بهدف للبولندي بيوتر جيلينسكي مقابل هدفين للأرجنتيني خوليان الفاريس والفرنسي أنطوان جريزمان.

وفي أثينا، قاد الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال إلى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول في أربع مباريات، بتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4-3.

وتعملق النجم الفرنسي بإحرازه ثلاثية في غضون سبع دقائق من الشوط الأول (22 و24 و29) قبل أن يضيف الرابع، لكن دفاع ريال الذي يعاني من كثرة الإصابات، استقبل ثلاثة أهداف عبر البرتغالي شيكينيو والإيراني مهدي طارمي والمغربي أيوب الكعبي.

ورفع مبابي رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات ضمن المسابقة القارية هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين.

وحقّق "النادي الملكي" فوزه الأول بعد ثلاث مباريات، من بينها تعادلان متتاليان في الدوري الإسباني، وخسارة أمام ليفربول الإنجليزي 0-1 في المسابقة القارية.