«ياس هيت» للسباقات يكشف عن تشكيلة سائقيه للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق ياس هيت للسباقات عن قائمة سائقيه التي تضم مجموعة من المواهب الإماراتية والمقيمين في الدولة، الذين ينضمون إلى برنامج التطوير، استعداداً لانطلاقة موسم رياضة السيارات 2025/ 2026، في خطوة تعكس التزام الفريق بصقل الجيل المقبل، وتعزيز حضور رياضة السيارات، محلياً وإقليمياً.

ويمثّل ياس هيت للسباقات كلٌّ من الإماراتي زكريا دوله (15 عاماً)، والألماني آدم الأزهري (16 عاماً)، واللبناني شربل أبي جبرايل (16 عاماً)، والإيطالي إدواردو ياكوبوتشي (17 عاماً)، ضمن منافسات بطولة فورمولا 4 الشرق الأوسط، وكأس الإمارات لفئة المقعد الأحادي. ويدخل جميعهم الموسم بشغف السائقين الصاعدين، واضعين نصب أعينهم إثبات قدراتهم في أعلى مستويات منافسات رياضة السيارات.

وتأسس ياس هيت للسباقات تحت مظلة حلبة مرسى ياس، ليوفر منصة لاكتشاف المواهب في عالم السباقات ورعايتها وتطويرها داخل الدولة وخارجها. ويعمل الفريق على الانتقال بالمواهب من مستوياتها الأولى إلى مسار الاحتراف، بهدف تمكين السائقين الإماراتيين، وإبراز مكانة دولة الإمارات في رياضة السيارات على الساحة العالمية.

واحتفالًا بانطلاق الموسم الجديد، استضافت حلبة مرسى ياس فعالية كشف خلالها فريق ياس هيت للسباقات عن تشكيلته الكاملة من السائقين. وشهد الحفل حضور كبار مسؤولي الحلبة وشركائها، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، كما تم خلاله الكشف عن التصميم الرسمي لسيارات الفريق، استعداداً للعام الرياضي المقبل.

كما يستعد فريق ياس هيت للسباقات للمشاركة في أبرز بطولات الكارتينج الإقليمية خلال الموسم، بفريق براعم، يتكوّن بالكامل من سائقين إماراتيين ناشئين.

وفي فئة بامبينو للكارتينج، سيحمل ألوان ياس هيت للسباقات كلٌّ من يوسف الخيّاط (7 سنوات)، وزايد الأنصاري (7 سنوات)، ليواصل الثنائي مسيرته الصاعدة ضمن أصغر الفئات العمرية في رياضة الكارتينج.

وينضم إليهما ريان العامري، البالغ من العمر ست سنوات، والذي خاض أول سباق له ضمن فئة بامبينو في بطولة IAME الأسبوع الماضي.

كما يستعد فارس هارون، البالغ من العمر اثني عشر عاماً، والفائز ثلاث مرات في فئات مختلفة من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لخوض منافسات روتاكس جونيور في الإمارات لهذا الموسم، فيما يواصل النجم الصاعد عيسى الحمادي (14 عاماً) تقدمه على الحلبة بمشاركته ضمن فئة IAME جونيور.

ويخوض سائقو ياس هيت للسباقات في فئتي الفورمولا 4 والكارتينج الموسم بطموح السير على خطى خريجي الأكاديمية والفريق السابقين. ومن بين أبرز من مثّل الفريق سابقاً مجموعة من نجوم الإمارات الصاعدين، وفي مقدمتهم راشد الظاهري، إضافة إلى كيانو الأزهري، وصيف بطل فورمولا 4 الإسبانية 2024، الذي شارك في GB3 قبل انضمامه إلى أكاديمية ألبين للفورمولا 1، ليستعد الآن للمنافسة في Euro Cup 3.

وتضم قائمة الخريجين من فريق ياس هيت للسباقات أيضاً الشقيقتين الإماراتيتين آمنة وحمدة القبيسي، اللتين حققتا مسيرة لافتة شملت المشاركة في أكاديمية الفورمولا 1. كما شارك راشد الظاهري في بطولتي فورمولا 4 الإيطالية والإماراتية، وهو اليوم ضمن برنامج السائقين الناشئين لدى مرسيدس، استعدادًا للانضمام إلى منافسات فورمولا 3 في عام 2026.

ومن جانبه، قال علي البشر، المدير العام لـ حلبة مرسى ياس: «تعكس تشكيلة فريق ياس هيت لموسم 2025/2026 حجم المواهب وتنوعها داخل مجتمع رياضة السيارات في دولة الإمارات، والذي يواصل نموه عاماً بعد عام».

وأضاف: يضم الفريق مجموعة من السائقين الشباب الواعدين من أبناء الإمارات والمقيمين، ويدعمهم ببرامج توفر لهم مساراً واضحاً وتنافسياً للتقدم في هذه الرياضة.