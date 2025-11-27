4 ضربات ترفع معدل «سكيك» في اليوم الثاني من تحدي أرويرا البرتغالي

أبوظبي (الاتحاد)

رفع أحمد سكيك، نسق الأداء بتسجيله 76 ضربة بواقع 4 ضربات فوق المعدل في اليوم الثاني، من مشاركته في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال للجولف، التي تقام ضمن منافسات جولة مينا للجولف، وذلك في أول مشاركة دولية كلاعب محترف في خطوة تاريخية لقائد منتخبنا الوطني.

ونجح سكيك برفع معدل الأداء في الجولة الثانية بعدما سبق أن حقق 78 ضربة بواقع 6 ضربات فوق المعدل في الجولة الأولى، ليصبح إجمالي رصيده 154 ضربة بواقع 10 ضربات فوق المعدل، وهو الذي يتواجد بين لاعبين متميزين من مختلف دول العالم.

ويتطلع سكيك للخروج بأكبر فائدة فنية والانطلاق من بوابة جولة مينا للجولف نحو الاحتراف، وهي التي تُعد الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دولة الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الجولف (OWGR)، وتتميز بإقامة بطولات معتمدة دولياً في المنطقة والعالم، إلى جانب أنها تقدم فرصاً واعدة للاعبين للتقدم نحو جولات أكبر في مسيرتهم.

وأوضح اللاعب عقب نهاية الجولة الثانية، أنه عانى من شد في عضلات الرقبة، إلا أنه تماسك من أجل التركيز في إنخ=هاء المنافسات بأفضل المكاسب، وقال: "رغم الإصابة إلا أنني حاولت أن أصوب الكرة بأقصى قوة ومسافة ممكنة، بشكل عام ما زلت أتعرف على هذا النوع من الملاعب العشبية، والاعتياد على خوض المنافسات عليها في قادم الأسابيع أيضاً".

وتشهد بطولة تحدي أرويرا البرتغالية، منافسة قوية في ختام الجولة الثانية، مع تصدر الإيطالي لودوفيتشو أدابو الترتيب برصيد 133 ضربة بواقع 11 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربة واحدة فقط عن البرتغالي بيدرو فيجويريدو الذي سجل 134 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل.

وتعد هذه البطولة الأولى في روزنامة الموسم الجديد 2025-2026، لجولة جولف مينا، مع إقامة 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها هذه الجولة دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.