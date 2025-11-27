الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صنز يحافظ على السجل الخالي بتخطي كينجز في السلة الأميركي

صنز يحافظ على السجل الخالي بتخطي كينجز في السلة الأميركي
27 نوفمبر 2025 10:51

واشنطن(أ ب)
سجل مارك وليامز 21 نقطة، و16 متابعة، وأضاف كولين جيليسبي 21 نقطة، ليقودا فريق فينيكس صنز للفوز على ساكرامنتو كينجز 112 / 100، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وحافظ صنز على سجله خالياً من الهزائم، عندما حقق انتصاره الثالث في كأس الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، التي تقام في الموسم العادي، فيما يظل فريق كينجز بلا انتصار بعدما تلقى هزيمته الثالثة.
ولم يتأخر صنز في النتيجة، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 41 / 16، وسجل ديفن بوكر 12 نقطة، فيما سجل جيليسبي، الذي كان يشارك لأول مرة هذا الموسم في التشكيل الأساسي 11 نقطة.
وأنهى بوكر الربع الأول مسجلاً 19 نقطة.
ومع نهاية الشوط الأول كان فينيكس متقدماً بفارق 22 نقطة، ولكن ساكرامنتو تمكن من تقليص النتيجة لتصبح 83 / 73 قبل بداية الربع الرابع.
وسجل صنز أول سبع في الربع الرابع ليستعيد السيطرة على اللقاء.
وسجل كل من راسل وستبروك وكيجان كوراي 19 نقطة، فيما أضاف ماليك مونك 15 نقطة، بعدما شارك من على مقاعد البدلاء.
وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 117 / 114، ونيويورك نيكس على شارلوت هورنيتس 129 / 101، وميامي هيت على ميلواكي باكس 106 / 103، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تمبرولفز 113 / 105.
كما فاز تورنتو رابتورز على إنديانا بيسرز 97 / 95، وممفيس جريزليس على نيو أورليانز بيليكانز 133/ 128 بعد الوقت الإضافي، وسان أنطونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بليزرز 115 / 102، وهيوستن روكتس على جولدن ستيت واريورز 104 / 100.

