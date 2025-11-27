كين بعد الهزيمة أمام أرسنال: لا داعي للقلق

لندن (رويترز)

واجه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، ليلة كارثية نادرة، بعد خسارة النادي الألماني 3-1 أمام أرسنال أمس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتجرع أول هزيمة له هذا الموسم.

ومع ذلك، أكد قائد المنتخب الإنجليزي أنه لا يوجد سبب للقلق، وتوقع أن يلتقي الفريقان مجدداً في مراحل لاحقة من المسابقة القارية للأندية.

وقال كين، الذي سجل 29 هدفاً في جميع المسابقات مع النادي، ومنتخب بلاده حتى الآن هذا الموسم، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود أمس: «كانت مباراة صعبة كما توقعناها. لعبنا جيداً في الشوط الأول الذي كان متكافئاً إلى حد كبير.

«في الشوط الثاني لم نمتلك نفس الطاقة أو الشراسة، وخسرنا الكثير من الصراعات الثنائية. إنها أول خسارة لنا هذا الموسم، ولا نريد أن نشعر بقلق كبير بشأنها، لكننا سنتعلم منها بالتأكيد».

«أنا متأكد من أننا سنواجه أرسنال مرة أخرى في المراحل اللاحقة من دوري أبطال أوروبا».

وخلال مسيرته القياسية مع توتنهام هوتسبير، سجل كين 14 هدفاً في 17 مباراة قمة في شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أحرز هدفاً من ركلة جزاء لبايرن في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال قبل موسمين، حين فاز العملاق الألماني 3-2 في مجموع المباراتين.

لكن مستوى أرسنال تطور منذ ذلك الحين بفضل إنفاقه السخي في سوق الانتقالات الصيفية، ما منحه عمقاً في التشكيلة كان من الصعب حتى على بايرن مجاراته.

ورغم افتقاد أرسنال لجهود المدافع الأساسي جابرييل، والمهاجم فيكتور يوكريش، وعدد من اللاعبين الآخرين، امتلك المدرب ميكل أرتيتا دكة بدلاء مليئة بالعناصر القادرة على حسم أي مباراة.

وهز البديلان نوني مادويكي، وجابرييل مارتينيلي الشباك في الشوط الثاني، ليحقق الفريق فوزه الخامس في خمس مباريات في نسخة هذا العام من البطولة، ويتصدر أرسنال الترتيب.

وقال أرتيتا، رداً على سؤال بشأن أوجه الاختلاف بين التشكيلة الحالية لأرسنال ونظيرتها قبل عامين: «أصبحنا فريقاً مختلفاً. تغير نظام البطولة، وحسمت تفاصيل صغيرة هذا الفوز. الفريق يتعلم، وأصبحنا أفضل».

ويتربع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه، كما يتصدر مرحلة الدوري لدوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط، واضعاً قدماً في دور الستة عشر.

ومع ذلك، شدد أفضل لاعب في المباراة ديكلان رايس على أنه لا مجال للتراخي، وقال: «في دوري أبطال أوروبا، إما أن تكون في البطولة أو خارجها.

«في الوقت الحالي، نحن في مرحلة الدوري، وأي شيء يمكن أن يحدث. انظر إلى الموسم الماضي، احتل ليفربول الصدارة، ثم واجه باريس سان جيرمان وخرج».

«علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، والحفاظ على تركيزنا، وأن نكون مستعدين لأي شيء. عندما يكون الفريق في حالته، يستطيع الفوز على أي منافس».