أرتيتا: أرسنال تجاوز الفريق الأفضل في أوروبا

لندن(د ب أ)

يرى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه تغلب على «أفضل فريق في أوروبا»، إثر فوزه على بايرن ميونيخ 3/ 1 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد أن أصبح تأهل الفريقين للأدوار الإقصائية شبه مؤكد، كان من الممكن اعتبار هذه المواجهة الأقل أهمية بين مباريات أرسنال الثلاث هذا الأسبوع، حيث جاءت بين الفوز الساحق 4/ 1 على توتنهام في ديربي شمال لندن، ورحلة يوم الأحد لمواجهة تشيلسي صاحب المركز الثاني.

ولكن أرتيتا لم يشك لحظة في أهمية الفوز المستحق على متصدر الدوري الألماني.

وقال:«يجب أن أشيد باللاعبين، لأنني أعتقد أنهم قدموا مباراة مذهلة أمام، في رأيي، أفضل فريق في أوروبا».

وأضاف:«على المستوى الفردي، كنا رائعين في التعامل مع كل التحديات التي تفرضها هذه الفرق».

وأكد أنهم يعلمون كيف نتدرب بقوة للاستعداد لكل مباراة، نعلم أن الفوارق ضئيلة جداً. بدأنا الأسبوع بشكل ممتاز أمام توتنهام، وحققنا الفوز هنا على أرضنا. اليوم انتصار كبير آخر، وهذا كل ما في الأمر».

وأكمل:« بالتأكيد، أداؤنا ثابت للغاية في البطولة حتى الآن، لكنه مجرد البداية. نحن سعداء جداً بما رأيناه اليوم». وأوضح:«مرة أخرى، الطاقة التي صنعناها في الملعب، وما ينقله الفريق، والطاقة التي نظهرها، والجودة التي نلعب بها، كل ذلك مذهل. ويجب أن نحافظ على ذلك لأننا لا نزال في البداية».