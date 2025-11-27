مونيوز يمنح أرسنال رقماً مميزاً في دوري الأبطال للشباب

لندن(رويترز)

أصبح لويس مونيوز لاعب وسط أرسنال أصغر لاعب سناً يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب، حين نزل اللاعب (13 عاماً) من على مقاعد البدلاء في اللحظات الأخيرة في فوز فريقه 4-2 على بايرن ميونيخ في المسابقة القارية تحت 19 عاماً.

وحل مونيوز، الذي سيكمل 14 عاماً في 18 ديسمبر، بدلاً من كيران تومسون في الدقيقة 85.

وحطم لاعب الوسط الواعد الرقم القياسي السابق المسجل باسم ليام باياس، الذي لعب مع فريق لينكولن رد إمبس من جبل طارق في سن 14 عاماً، و93 يوماً في سبتمبر 2024.

ويحتل أرسنال المركز 30 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للشباب، إذ يتأهل أفضل 22 فريقاً فقط إلى الأدوار الإقصائية.

وسيواجه أرسنال بعد ذلك فريق كلوب بروج البلجيكي في العاشر من ديسمبر.