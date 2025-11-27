الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جولة مميزة لكأس أبوظبي T10 للكريكيت في معالم العاصمة

جولة مميزة لكأس أبوظبي T10 للكريكيت في معالم العاصمة
27 نوفمبر 2025 11:28

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت بطولة أبوظبي T10 2025، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن عرض بصري جديد ومميز يُبرز الكأس الرسمي للبطولة، الذي تم التقاطه مع نخبة من اللاعبين العالميين في ثمانية من أشهر المعالم السياحية والثقافية في الإمارة.
وتسلّط هذه الصور الضوء على العلاقة بين الحدث الرياضي العالمي وروعة المشهد الثقافي والمعماري ونمط الحياة، الذي يميّز وجهة أبوظبي، مقدّمة لجمهور العالم رؤية متجددة للعاصمة، التي يزداد حضورها الدولي مع انطلاق النسخة التاسعة من البطولة.
وشملت جولة الكأس جامع الشيخ زايد الكبير، قصر الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي، استاد زايد للكريكيت، واحة الكرامة، جسر المقطع وقلعة المقطع، ومرسى قصر الإمارات، حيث يعكس كل موقع جانباً مميزاً من تراث وهوية وحداثة أبوظبي.
وتواصل بطولة أبوظبي T10 تعزيز مكانتها في ساحة بطولات الامتياز العالمية بمشاركة 8 فرق دولية، وقوائم لاعبين عالميين، وتفاعل واسع من الجماهير داخل الدولة وخارجها.
كما يأتي هذا العرض البصري ليؤكد استمرار التعاون الوثيق بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وأبوظبي كريكيت سبورتس هب، في إطار جهود مشتركة لإبراز أبوظبي وجهة رائدة للرياضة والتجارب الثقافية.
ومع انطلاق منافسات نسخة عام 2025 على استاد زايد للكريكيت، تعِد البطولة جمهورها بلحظات حافلة بالإثارة، ومباريات عالية الوتيرة، وتسليط مزيد من الضوء العالمي على مدينة تلتقي فيها الرياضة بالثقافة بطريقة فريدة.

 

