الحبتور وجهانجيري إلى نهائي بطولة عيد الاتحاد للبولو

الحبتور وجهانجيري إلى نهائي بطولة عيد الاتحاد للبولو
27 نوفمبر 2025 11:42

دبي (الاتحاد)
تأهل فريقا الحبتور وجهانجيري للبولو إلى المباراة النهائية لبطولة عيد الاتحاد الـ54، والمزمع إقامتها بعد غد «السبت» بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
وجاء تأهل فريق الحبتور بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق «بور أونا كابيزا» وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بعد مباراة مثيرة قاد خلالها محمد الحبتور فريقه إلى الفوز وبلوغ النهائي، في مباراة لم تكن سهلة لفريق الحبتور، رغم فارق الأهداف بسبب صلابة منافسه، الذي استمر حتى نهاية الشوط الثالث، قبل أن يحكم فريق الحبتور سيطرته على الشوط الرابع الحاسم ويحصد بطاقة التأهل.
كما تأهل فريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري بعد فوزه على فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، بعد مباراة لعب فيها الفريقان بحذر بالغ خاصة في الشوطين الأول والثاني، إلا أن فارق الجانب البدني والمهاري رجح كفة فريق جهانجيري.
وبهذه النتيجة يلاقي فريق الحبتور منافسه فريق جهانجيري على كأس عيد الاتحاد، فيما سيلعب فر يق مهرة أمام فريق بور اونا كابيزا على كأس الترضية.

