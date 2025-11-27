7 أشواط مثيرة بالحفل الثاني على مضمار العين غداً

عصام السيد (العين)

ينظّم نادي العين للفروسية والرماية في الساعة الخامسة من مساء اليوم، فعاليات ثاني سباقاته للموسم 2025 – 2026، ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على مجموع الجوائز المالية البالغة 505 آلاف درهم.

وخُصّص الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» بعمر 4 سنوات فما فوق وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، ويطمح «نمر» للفوز بالتحدي لقلب الطاولة على المرشح الأول «هياب الزمان».

وخُصّص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «هانديكاب» بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي، وأقوي المرشحين «الشاهين»، و«أنتثرد».

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «هانديكاب» بعمر 4 سنوات فما فوق، «توليد الإمارات» وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي، منافسة قوية بين أبرز المرشحين «روفان»، و«لطام الوثبة».

وخُصّص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي، وأقوى المرشحين «رماح»، و«مستر فيالتييه».

ويحمل الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق «توليد الإمارات» منافسة مثيرة بين أبرز المرشحين «راسخ الوثبة»، و«مكافح»، في الشوط الذي تبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي.

وخُصّص الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق «المبتدئة» وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي، حيث يبرز «مظفر دو كوناو»، و«جبران» كأقوى المرشحين.

وخُصّص الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم إماراتي، وأقوى المرشحين «الظفرة الغربية»، و«جاب أوقات».

وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية المخصصة للجمهور 35 ألف درهم، متضمنة 21 ألف درهم لجائزة الترشيحات الكبرى، إلى جانب جوائز الأشواط المزدوجة.