هدف بيريسيتش في ليفربول يمنحه رقماً تاريخياً

هدف بيريسيتش في ليفربول يمنحه رقماً تاريخياً
27 نوفمبر 2025 12:31

علي معالي (أبوظبي)
أصبح الكرواتي بيريسيتش لاعب أيندهوفن الهولندي ثالث أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً من ضربة جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا (36 عاماً و297 يوماً)، بعد سيرجيو راموس (37 عاماً و257 يوماً) ولوكا مودريتش (37 عاماً و54 يوماً)، وهو أيضاً أول هدف لبيريسيتش مع بي إس في أيندهوفن الهولندي هذا الموسم بعد 17 مباراة في جميع المسابقات، وكان اللاعب قد سجل هدفاً من الرباعية التي فاز بها فريقه على ليفربول في عقر داره على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال.
وتعتبر رحلة بيريسيتش مع الفريق الهولندي حتى الآن مثيرة للإعجاب، حيث انضم إلى الفريق في سبتمبر 2024 كلاعب حر، وأصبح على الفور عنصراً أساسياً بتسجيله 16 هدفاً في 35 مباراة في موسم 2024-2025، ليوقع بعد ذلك عقد تمديد لمدة عام واحد في الصيف الماضي.
ويحصل بيريسيتش على تقدير كبير من جانب الطاقم الفني لأيندهوفن، على أرض الملعب، بعد أن استمر الدولي الكرواتي في خلق العديد من المواقف الخطرة وأخرها أمام دفاع ليفربول.

ليفربول
دوري أبطال أوروبا
لوكا مودريتش
راموس
