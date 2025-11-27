الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صغير أرسنال» يدخل تاريخ دوري الأبطال بـ13 عاماً

«صغير أرسنال» يدخل تاريخ دوري الأبطال بـ13 عاماً
27 نوفمبر 2025 13:25

 
علي معالي (أبوظبي)
دخل لويس مونوز (13 عاماً)، اللاعب الشاب في صفوف أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تاريخ أوروبا، بعد أن شارك مع فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال على بايرن ميونيخ 4-2، وسابقاً حطم مونوز الرقم القياسي ليصبح أصغر لاعب يتم اختياره في قائمة منتخب تحت 19 سنة في كأس أوروبا، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله ماكس داومان في سن الـ14، وعلى الرغم من صغره، فإن مونوز هو الركيزة الأساسية لفريق شباب أرسنال، وغالباً ما تتجاوز هذه الموهبة عمره ويرتدي حتى شارة قائد فريق تحت 15 سنة، على مستوى كرة القدم المدرسية، كان الفتى قد ربح بطولة المدارس الإنجليزية تحت 14 سنة الموسم الماضي.
كلاعب وسط هجومي، يبرز مونوز بسرعته الاختراقية، وقوته العضلية بالنسبة لعمره، وخاصة تسديدته القوية بالقدم اليمنى، كما تم استدعاؤه إلى منتخب إنجلترا تحت 15 سنة، وتأهل للعب مع إسبانيا وبنما وجامايكا.
يعتبر مدربو أكاديمية «هيل إند» مونوز واحداً من ألمع جواهر الجيل الجديد – مواصلاً تقليد إنتاج المواهب التي يفتخر بها أرسنال، الذي قدم مؤخراً جيلاً جديداً عالي الجودة، مثل ماكس داومان الذي يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، لكنه يحمل رقم قميص الفريق الأول ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
«الجولة 14» من «الليجا».. برشلونة «جريح» وريال مدريد «مهزوز»!
أرسنال
بايرن ميونيخ
دوري الأبطال
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©