«صغير أرسنال» يدخل تاريخ دوري الأبطال بـ13 عاماً



علي معالي (أبوظبي)

دخل لويس مونوز (13 عاماً)، اللاعب الشاب في صفوف أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تاريخ أوروبا، بعد أن شارك مع فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال على بايرن ميونيخ 4-2، وسابقاً حطم مونوز الرقم القياسي ليصبح أصغر لاعب يتم اختياره في قائمة منتخب تحت 19 سنة في كأس أوروبا، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله ماكس داومان في سن الـ14، وعلى الرغم من صغره، فإن مونوز هو الركيزة الأساسية لفريق شباب أرسنال، وغالباً ما تتجاوز هذه الموهبة عمره ويرتدي حتى شارة قائد فريق تحت 15 سنة، على مستوى كرة القدم المدرسية، كان الفتى قد ربح بطولة المدارس الإنجليزية تحت 14 سنة الموسم الماضي.

كلاعب وسط هجومي، يبرز مونوز بسرعته الاختراقية، وقوته العضلية بالنسبة لعمره، وخاصة تسديدته القوية بالقدم اليمنى، كما تم استدعاؤه إلى منتخب إنجلترا تحت 15 سنة، وتأهل للعب مع إسبانيا وبنما وجامايكا.

يعتبر مدربو أكاديمية «هيل إند» مونوز واحداً من ألمع جواهر الجيل الجديد – مواصلاً تقليد إنتاج المواهب التي يفتخر بها أرسنال، الذي قدم مؤخراً جيلاً جديداً عالي الجودة، مثل ماكس داومان الذي يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، لكنه يحمل رقم قميص الفريق الأول ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.