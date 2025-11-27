«أدنوك» تمدد شراكتها مع جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1



أبوظبي (وام)

أعلنت «أدنوك»، تمديد شراكتها متعددة السنوات مع شركة «إثارة» لرعاية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث تقوم بصفتها شريكاً رسمياً مؤسِّساً منذ عام 2019، بإطلاق حملتها الجديدة «سباق عزمنا» المخصصة لبطولة الفورمولا 1، والتي تهدف لإبراز قوة الأداء وروح الطموح، والاعتزاز الوطني في دولة الإمارات.

وتُجسّد الحملة قيم الانضباط والتركيز والعمل الجماعي التي تميّز كلاً من «أدنوك» وسباقات الفورمولا 1، وتعزز المبادئ التي تساهم في دفع عجلة نمو وتطور الدولة.

وستشارك «أدنوك»، من خلال دورها في رعاية السباق، في فعالياته، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر تقديم أنشطة جديدة وبرامج تعليمية وأنشطة مجتمعية مصممة لإلهام وتوحيد عشاق رياضة السيارات.

وتساهم هذه الشراكة في تعزيز جهود «أدنوك» المستمرة لتمكين ازدهار المجتمعات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم عدد من أهم وأكبر الفعاليات الرياضية في الدولة.

وقال عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، بهذه المناسبة: «يسرنا تمديد الشراكة مع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، الحدث المهم الذي يجسّد روح الانطلاق والطموح التي تميز دولة الإمارات، ومن خلال هذه الشراكة ستقوم أدنوك بابتكار تجارب جديدة للمشجعين تساهم في تعزيز التفاعل والمشاركة، وإلهام الجيل القادم ودعم تمكين المجتمعات».

وستقدّم «أدنوك»، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات السباق، مجموعة من التجارب التفاعلية في منطقة مشجعي الفورمولا 1 الرئيسة، بما يتيح للزوار التعرف عن قرب على مميزات سباقات الفورمولا1 من روح تنافسية وأداء عالٍ.

وتتضمن المنطقة منصة «مختبر السرعة» التي تمنح المشجعين فرصة اختبار قدراتهم في السرعة والمرونة وزمن الاستجابة عبر سلسلة من الأنشطة القائمة على الأداء.

كما سيتمكن زوار منطقة المشجعين من قياس أدائهم والتنافس مع أصدقائهم، من خلال جدران الإضاءة التفاعلية والاختبارات الزمنية القصيرة، والمشاركة في تجارب تعتمد على مهارات التركيز، ودقة الأداء التي تميز عالم السباقات.

وستقدم «أدنوك»، خلال الحدث، علامتها المُحدّثة «واحة من أدنوك»، حيث سيحظى الجمهور بفرصة التعرف إلى مفهومها الفاخر «غورميه عالدرب»، والاستمتاع بتجربة مشروبات القهوة المتخصصة التي تقدمها عبر أكبر سلسلة متاجر محلية مُتخصصة في تحضير القهوة.

من جانبه، قال جافين ديكنسون، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إثارة»، إن أدنوك تستمر منذ عام 2019 في دعم مسيرة السباق، حيث وصل برنامجها ياس في المدارس إلى ما يقارب 100 ألف طالب في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكة المتجددة تتسح الارتقاء بتجربة الجمهور، وتطوير قدرات الجيل القادم من الكفاءات الوطنية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً رائدة عالمياً.

وتُساهم شراكة «أدنوك» مع «إثارة» في تطوير مهارات وقدرات الشباب من خلال برنامج «أدنوك ياس في المدارس»، الذي يوفر للطلاب جوانب التعليم العملي القائم على تنفيذ مشروعات مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويحفز البرنامج المشاركين على ابتكار علامتهم التجارية الخاصة المستوحاة من سباقات الفورمولا 1، وتصميم نموذج لسيارة سباق للمشاركة في مسابقة النهائيات الوطنية.

جدير بالذكر أن «أدنوك» ساهمت حتى الآن في دعم أكثر من 95 ألف طالب، و1500 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث وفّرت ما يزيد على 1.5 مليون ساعة تعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما شهد العام الجاري مشاركة طلاب من جميع أنحاء الدولة في مسابقة جائزة «فورمولا إثارة» الكبرى، حيث حصل الفريق الفائز على فرصة حضور السباق، وتجربة فعاليات ختام الموسم في حلبة مرسى ياس مع «أدنوك».