الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أسوأ نسخة من ليفربول منذ 72 عاماً.. تعرف على القصة!

أسوأ نسخة من ليفربول منذ 72 عاماً.. تعرف على القصة!
27 نوفمبر 2025 14:42

 
علي معالي (أبوظبي)
يواجه ليفربول سلسلة نادرة من الهزائم الكارثية، ما يمثل فصلاً مظلماً في تاريخ النادي الذي يمتد لـ 132 عاماً، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام بنفس النتيجة 0-3، واصل ليفربول السقوط 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 1953 التي يتلقى فيها الفريق ثلاث هزائم متتالية بفارق 3 أهداف، أو أكثر في جميع المسابقات.
بدأ انهيار ليفربول في الأسبوع الأخير من سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، يتصدر نادي أنفيلد قائمة الفرق التي تتعرض لأكبر عدد من الخسائر في أفضل 5 دوريات أوروبية.
وفقا لإحصائيات موقع «أوبتا» العالمي، منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر، تلقى ليفربول 9 هزائم في جميع المسابقات، متجاوزاً سانت باولي وفولفسبورج (7 خسائر)، ماينز، أتلتيك كلوب، أوكسير، نيس وولفز (6 مباريات)، بعبارة أخرى، ليفربول هو أسوأ فريق في أفضل 5 دوريات أوروبية خلال الشهرين الماضيين.
بلغت ذروة الإحراج آخر ثلاث خسائر، بما في ذلك الخسارة 0-3 أمام نوتنجهام فورست والخسارة 1-4 أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي في أنفيلد، وسابقا، خسروا أيضا أمام مانشستر سيتي 0-3 في ملعب الاتحاد.
سلسلة الخسائر الثلاث مع فارق الأهداف الثلاثة (بما في ذلك المواجهات في دوري أبطال أوروبا) جعلت جماهير أنفيلد محبطة، وغادر العديد من المشجعين الذين جاؤوا إلى أنفيلد عندما لم تنته المباراة ضد أيندهوفن، وهو أمر نادر في تاريخ ليفربول.

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
«الجولة 14» من «الليجا».. برشلونة «جريح» وريال مدريد «مهزوز»!
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
الدوري الإنجليزي
إيندهوفن
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©