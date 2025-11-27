أسوأ نسخة من ليفربول منذ 72 عاماً.. تعرف على القصة!



علي معالي (أبوظبي)

يواجه ليفربول سلسلة نادرة من الهزائم الكارثية، ما يمثل فصلاً مظلماً في تاريخ النادي الذي يمتد لـ 132 عاماً، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام بنفس النتيجة 0-3، واصل ليفربول السقوط 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 1953 التي يتلقى فيها الفريق ثلاث هزائم متتالية بفارق 3 أهداف، أو أكثر في جميع المسابقات.

بدأ انهيار ليفربول في الأسبوع الأخير من سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، يتصدر نادي أنفيلد قائمة الفرق التي تتعرض لأكبر عدد من الخسائر في أفضل 5 دوريات أوروبية.

وفقا لإحصائيات موقع «أوبتا» العالمي، منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر، تلقى ليفربول 9 هزائم في جميع المسابقات، متجاوزاً سانت باولي وفولفسبورج (7 خسائر)، ماينز، أتلتيك كلوب، أوكسير، نيس وولفز (6 مباريات)، بعبارة أخرى، ليفربول هو أسوأ فريق في أفضل 5 دوريات أوروبية خلال الشهرين الماضيين.

بلغت ذروة الإحراج آخر ثلاث خسائر، بما في ذلك الخسارة 0-3 أمام نوتنجهام فورست والخسارة 1-4 أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي في أنفيلد، وسابقا، خسروا أيضا أمام مانشستر سيتي 0-3 في ملعب الاتحاد.

سلسلة الخسائر الثلاث مع فارق الأهداف الثلاثة (بما في ذلك المواجهات في دوري أبطال أوروبا) جعلت جماهير أنفيلد محبطة، وغادر العديد من المشجعين الذين جاؤوا إلى أنفيلد عندما لم تنته المباراة ضد أيندهوفن، وهو أمر نادر في تاريخ ليفربول.