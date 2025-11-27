نورا الجساسي.. أول إماراتية في كأس الشرق الأوسط للباجة

دبي (وام)

تشارك سائقة الراليات نورا الجساسي كأول إماراتية في منافسات بطولة كأس الشرق الأوسط للباجة 2026، التي تنطلق جولتها الأولى في مدينة حائل بالسعودية خلال يناير المقبل، تليها جولة العقبة في الأردن خلال فبراير.

وجاء الإعلان عن مشاركة الجساسي بعد الأداء اللافت الذي قدمته في رالي دبي الدولي 2025، حيث سجلت المركز الثالث في فئة SSV T4، والمركز 21 في الترتيب العام، باعتبارها السائقة الإماراتية الوحيدة المشاركة في السباق، وفي ثالث ظهور لها فيه.

وتمكنت المتسابقة الإماراتية من إنهاء مسافة المرحلة البالغة 400 كم من الكثبان الرملية السريعة والدروب المفتوحة والكثبان المكسورة، دون تعرض سيارتها لأي أعطال أو انقلاب، ما يعكس جاهزيتها الفنية وثباتها طوال مراحل الرالي.

وأكدت الجساسي أن مشاركتها هذا العام جاءت ضمن برنامج الإعداد للموسم المقبل من البطولات الإقليمية، بما في ذلك راليات السعودية والأردن وقطر والإمارات، مشيرة إلى أن رالي دبي الدولي "باها" ورالي قطر الدولي، يمثلان محطات أساسية ضمن استعداداتها لكأس الشرق الأوسط للباجة التي تنطلق بعد نحو شهرين.