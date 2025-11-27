كوخ: أفسدنا مباراتنا أمام أتالانتا في 5 دقائق



برلين (د ب أ)

قال روبين كوخ، قائد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إن الفريق «أفسد المباراة على نفسه» بعدما تلقى ثلاثة أهداف في خمس دقائق، ليخسر المباراة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا الإيطالي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال عقب المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء: «أفسدنا المباراة على أنفسنا في خمس دقائق. بين الشوطين، كان لدينا شعور أن بإمكاننا الفوز ولكن بعدها تركنا المباراة تفلت منا بهذه الطريقة خلال بضع دقائق». وقال أنسجار كناوف، لاعب وسط الفريق، إن فرانكفورت ظهر بشكل جيد حتى تلقى الهدف الأول، بعدها تأخرنا بثلاثة أهداف في ظرف خمس دقائق.

وقال: «بالتأكيد علينا أن نحلّل هذا. أمر محبط أن نهدر المباراة في تلك الفترة. الأمر مزعج لأننا لم نلعب مباراة سيئة حتى الهدف الأول».

وحقق فرانكفورت الفوز في مباراته الأولى فقط بدوري الأبطال، وتلقى 3 هزائم في خمس مباريات حتى الآن. وقال دينو توبمولر، المدير الفني: «لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية وصنعا الفرص لفارس شايبي وماريو جويتزة. علينا استغلال واحدة من هذه الفرص إذا أردنا الفوز بالمباريات في هذا المستوى».