الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوخ: أفسدنا مباراتنا أمام أتالانتا في 5 دقائق

كوخ: أفسدنا مباراتنا أمام أتالانتا في 5 دقائق
27 نوفمبر 2025 15:49

 
برلين (د ب أ)
قال روبين كوخ، قائد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إن الفريق «أفسد المباراة على نفسه» بعدما تلقى ثلاثة أهداف في خمس دقائق، ليخسر المباراة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا الإيطالي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وقال عقب المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء: «أفسدنا المباراة على أنفسنا في خمس دقائق. بين الشوطين، كان لدينا شعور أن بإمكاننا الفوز ولكن بعدها تركنا المباراة تفلت منا بهذه الطريقة خلال بضع دقائق». وقال أنسجار كناوف، لاعب وسط الفريق، إن فرانكفورت ظهر بشكل جيد حتى تلقى الهدف الأول، بعدها تأخرنا بثلاثة أهداف في ظرف خمس دقائق.
وقال: «بالتأكيد علينا أن نحلّل هذا. أمر محبط أن نهدر المباراة في تلك الفترة. الأمر مزعج لأننا لم نلعب مباراة سيئة حتى الهدف الأول».
وحقق فرانكفورت الفوز في مباراته الأولى فقط بدوري الأبطال، وتلقى 3 هزائم في خمس مباريات حتى الآن. وقال دينو توبمولر، المدير الفني: «لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية وصنعا الفرص لفارس شايبي وماريو جويتزة. علينا استغلال واحدة من هذه الفرص إذا أردنا الفوز بالمباريات في هذا المستوى».

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
«الجولة 14» من «الليجا».. برشلونة «جريح» وريال مدريد «مهزوز»!
انتراخت فرانكفوت
الشامبيونزليج
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©