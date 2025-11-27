مادويكي.. دعوة لتجاوز الحدود في أرسنال



لندن (د ب أ)

احتفل نوني مادويكي بتسجيل أول أهدافه مع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وبعدها حثّ الفريق على مواصلة تحدي الذات وتجاوز الحدود، سواء في الدوري الإنجليزي أو في أوروبا، وعاد مادويكي بعد غياب شهرين بسبب إصابة في الركبة ليسهم في فوز أرسنال البارز 3/ 1 على العملاق الألماني بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال مادويكي للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «كانت ليلة رائعة ومميزة. ليلة من ليالي دوري أبطال أوروبا، لذا كان من المثالي تسجيل أول هدف لي مع النادي والفوز أيضاً. إنها ليلة مثالية». وأضاف: «تعرضت لإصابة أبعدتني لفترة طويلة، كان الأمر صعباً، ولكنني تمكنت من تعويض فترة غيابي. لا يمكنني قول المزيد، إنه أمر مذهل».

وأكمل: «هذا أمر رائع للغاية، ما نقدمه حالياً رائع للغاية، ليس فقط في دوري أبطال أوروبا بل أيضاً في أدائنا المحلي، وعلينا الاستمرار على هذا المستوى ومواصلة الإنجازات». وأكد: «المستوى الذي نلعب به حالياً مذهل وعلينا أن نحاول الاستمرار في التكيف، ومواصلة الدفع للأمام، وتجاوز الحدود، فهذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء في القمة».