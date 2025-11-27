الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نخبة الفرسان تطارد ألقاب «دولية» الباهية لقفز الحواجز

نخبة الفرسان تطارد ألقاب «دولية» الباهية لقفز الحواجز
27 نوفمبر 2025 17:15

 
الباهية (الاتحاد)
على الميدان الرملي بنادي الباهية للفروسية في أبوظبي، يتجدد اللقاء بين نخبة الفرسان والفارسات صباح الغد، في منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، التي ينظمها النادي في نسختها الخامسة بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 54، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وهي المرة الأولى التي تستمر فيها فعاليات البطولة على مدى ستة أيام، متضمنة 6 منافسات دولية تصنيف النجمتين، ومنافستين دوليتين في الجولة التأهيلية الثانية بالموسم لخيول القفز الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وتتبعها 4 منافسات في بطولة دولية فئة النجمة الواحدة، وتختتم البطولة الثلاثاء المقبل.
وتتولى رعاية أشواط البطولة مجموعة من الشركات الرئيسة والمساندة، ضمنها لونجين، راعية دوري القفز، بنك أبوظبي التجاري، نادي أبوظبي للفروسية، إسطبلات الشراع، (أميا باور)، (دي اكس بي هورسيس)، السكب، وغيرها.
يترأس البطولة ويدير لجانها عبد العزيز المرزوقي، ويترأس لجنة تحكيم البطولة من فئة النجمتين حسام أبوبكر زميت، بمعاونة 3 محكمين دوليين، ويترأس لجنة تحكيم البطولة من فئة النجمة الواحدة يوسف المحمودي بمعاونة 4 محكمين دوليين، ومسارات البطولتين يصممها الإيطالي الدولي إليو ترفغاتي، بمساعدة مجموعة من المصممين الدوليين.
وتنطلق المنافسات في العاشرة صباح الغد، بمنافسة دولية من فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 120 سم، وفي الرابعة عصراً تقام المنافسة الثانية من ذات الفئة والمواصفات على حواجز الـ130 سم، وبينهما في الساعة الثانية والنصف أولى منافسات الخيول الصغيرة من مرحلتين خاصة، للخيول عمر 5 سنوات على حواجز الـ 115 سم، وللخيول عمر 6 سنوات على حواجز الـ 120 سم.

