«سيل جي بي 2025».. قمة التحدي في ميناء زايد بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي نهائي موسم «سيل جي بي 2025»، في ميناء زايد، الجهة المقابلة لكورنيش أبوظبي - منافسات سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار - يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 فريقاً وطنياً من مختلف دول العالم على متن قوارب «سيل جي بي» الشراعية التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتمثل أبوظبي المحطة الـ 12 في سلسلة الموسم الخامس من «سيل جي بي»، الذي شمل محطات دبي، أوكلاند، سيدني، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك، بورتسموث، ساسنيتز، سانت تروبيه، جنيف، وقادش.

وتُستخدم في السباق قوارب F50 قطمران الشراعية عالية الأداء، التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة، يقودها 12 فريقاً وطنياً من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية؛ للمنافسة على الفوز بالنهائي الكبير.

وعقد في سيرف أبوظبي المؤتمر الصحفي التقديمي للبطولة اليوم، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وراسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «سيل جي بي»، وأميمة أبوبكر، نائب رئيس الاتصال المؤسسي في «مبادلة»، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية، إضافة إلى مارتين جريل قائدة فريق مبادلة البرازيل، وفيل روبرتسون قائد فريق كندا نورثستار، واريك هايل قائد فريق ألمانيا دويتشه بنك، وتايلور كانفيلد قائد فريق الولايات المتحدة، ودييجو بوتين قائد فريق إسبانيا لوس جالوس، وديلان فليتشر قائد فريق الإمارات بريطانيا، وبيتر بورلينج قائد فريق نيوزيلندا بلاك فويلز، وتوم سيلينجسي قائد فريق أستراليا بوندز فلاينج.

وقال الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، في المؤتمر الصحفي: «يسرنا أن تستضيف أبوظبي نهائي موسم سيل جي بي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54، في الوقت الذي تمثل أبوظبي المحطة الأخيرة للموسم الخامس للبطولة العالمية المرموقة، ما يعكس مكانتها وجهةً رياضيةً عالميةً، وتنوع بنيتها التحتية المتميزة».

وأضاف: «سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع مبادلة وسيل جي بي، التي تسهم في تنظيم هذا الحدث العالمي المرتقب. ونتطلع إلى مشاركة الجماهير من جميع الأعمار في تجربة مفعمة بالإثارة، مستذكرين النجاح الكبير الذي حققه السباق العام الماضي في جذب آلاف المشجعين».

وفي اليوم الأول من السباقات، تخوض الفرق الـ 12 مواجهات تنافسية، لتحديد المراكز النهائية في الترتيب العام.

وفي ختام البطولة، تتأهل أفضل 3 فرق من هذه المواجهات إلى السباق النهائي الحاسم؛ ليفوز بالمركز الأول فريق يحصل على جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار أميركي، بينما يغادر الآخرون بعد موسم طويل من التحدي والمنافسة.

وتلتقي الرياضة بالترفيه في تجربة استثنائية تجمع بين السباقات المثيرة والحفلات الموسيقية العالمية، فيقدم يوم السبت الفنان العالمي أولي ميرس أداءً حياً في ميناء زايد بعد نهاية السباقات، بينما ستختتم الفعاليات مع جلسة موسيقية مميزة بقيادة دي جي مارك رايت، ما يعد بتقديم تجربة ترفيهية شاملة تجمع بين التشويق الرياضي والموسيقى العالمية، لتجعل من الحدث محطة لا تُنسى للجمهور المحلي والزوار على حد سواء.

وحققت سلسلة سباقات «سيل جي بي» إنجازاً تاريخياً في الولايات المتحدة بعد أن سجّلت تغطية مرحلة «السباق نحو أبوظبي» أعلى نسبة مشاهدة لحدث إبحار في تاريخ القنوات الأميركية. فقد تابع 3.469 مليون مشاهد البث عبر شبكة سي بي سي وفق بيانات «نيلسن»، متجاوزة الأرقام القياسية التي صمدت لعقود منذ مطلع التسعينيات، ما يعكس النمو المتسارع لشعبية البطولة، وقوة حضورها على الساحة الرياضية العالمية.