شراكة نوعية بين «بريدج» وسباق الفورمولا-1 في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن تحالف «بريدج»، المنظمة العالمية المستقلة غير الربحية، عن توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة «إثارة»، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «للفورمولا1» في أبوظبي، لتعزيز التعاون الدولي في دعم اقتصاد الرياضة والإعلام والترفيه والارتقاء بمخرجات الفعاليات العالمية الكبرى.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة تحالف «بريدج» على توسيع شبكات العلاقات والتعاون مع الجهات والقطاعات التي تجتمع تحت مظلة شبكة الفورمولا 1 العالمية، بما تمثله من منصة دولية تتقاطع فيها الرياضة والترفيه والتقنية وصناعة الفعاليات الكبرى. كما تفتح هذه الشراكة المجال أمام تحالف «بريدج» للوصول إلى منظومة عالمية تضم كبريات الشركات الإعلامية، ومؤسسات البث، وشركات الابتكار، وشركات التسويق الرياضي، وصنّاع العلامات التجارية، إضافة إلى قادة المحتوى وصنّاع الثقافة الجماهيرية.

وبموجب الاتفاقية، يستضيف تحالف «بريدج» ضيوفه في «جناح بادوك كلوب» الفاخر خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي. ويشكّل الجناح منصة يلتقي فيها القادة وممثلو المنظمات والشركات العالمية في قطاعات متنوعة، موفراً لهم بيئة عملية للحوار والنقاشات، التي تستفيد من التنوع والحضور العالمي للسباق.

وفي تعليقه على توقيع اتفاقية الشراكة، قال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس تحالف «بريدج»: «تحتلّ الشراكات موقعاً محورياً في رؤية تحالف (بريدج) لأنها الأداة التي تتيح للصناعات الإبداعية أن تعمل ضمن منظومة من التعاون والتنسيق. فالإعلام والترفيه والتقنية والرياضة لم تعد قطاعات منفصلة، بل منظومة واحدة لا يتحقق تأثيرها إلا عندما تتقاطع خبراتها وتتشارك مواردها وأسواقها. ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز قدرة تحالف»بريدج«على بناء تحالفات دولية واسعة، وتطوير شبكات عمل مشتركة تدعم الابتكار، وترفع مساهمة الصناعات الإبداعية واقتصاد المحتوى في الاقتصاد العالمي».

وأضاف الكعبي: «يمثل سباق الفورمولا 1 في أبوظبي منصة عالمية فريدة تجمع جمهوراً واسعاً من الشركات والقيادات وصنّاع القرار الذين يشكّلون اليوم قلب اقتصاد الرياضة والترفيه. وفي هذا السياق، تمنح الشراكة تحالف (بريدج) فرصة للانخراط في واحدة من أكثر البيئات تأثيراً وانتشاراً، وتحويل هذا الحضور الدولي إلى مساحات عملية للحوار وتطوير المشاريع المشتركة واختبار نماذج تعاون جديدة، ما يعزز ارتباط الصناعات الإبداعية بسوق عالمي ديناميكي يزداد اعتماداً على المحتوى والتقنية والتجارب الحيّة».

من جهته، قال، سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: «تعكس هذه الشراكة الانسجام الطبيعي بين سباق جائزة أبوظبي الكبرى والصناعات الإبداعية، حيث يجمع أسبوع سباق الفورمولا 1 أبرز الإعلاميين والعاملين في محطات وهيئات البث والمبدعين من مختلف دول العالم. ويأتي انطلاق قمة بريدج مباشرة بعد السباق ليعزّز هذا الزخم، ويُرسخ موقع أبوظبي كمنصة عالمية يلتقي فيها قادة الرياضة والترفيه والإعلام لقيادة الاقتصاد الإبداعي وتوسيع آفاقه ودفعه نحو مسارات أكثر تأثيراً».

وتم الإعلان عن الشراكة خلال الفعالية الخاصة بالشركاء التي أقيمت في حلبة ياس، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس تحالف «بريدج»، وسيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، ومريم بن فهد، المدير التنفيذي لتحالف «بريدج»، وفرق عمل قمة «بريدج» 2025، ومسؤولين من شركة «إثارة».



