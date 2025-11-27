أرسنال.. «ملك أوروبا» يملك «قوة كامنة»!



عمرو عبيد (القاهرة)

لا حديث عن الكرة الأوروبية الآن، يخلو من الإشادة بكتيبة أرسنال «الخارقة»، التي تتصدر جدول ترتيب «البريميرليج»، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين، قبل بلوغ الفريق قمة مرحلة الدوري في «الشامبيونزليج»، بـ«العلامة الكاملة» الوحيدة بين جميع فرق البطولة، ولم يكن غريباً أن يفرض «الجانرز» اسمه على جميع عناوين الصحف العالمية.

حيث وصفت «ذا صن» أداء الفريق بـ«الفن الرائع»، قائلة إن «عاصفة المدفعجية» ضربت دوري الأبطال وأنهت «لعنة» بايرن ميونيخ، بينما أكدت «ديلي ميل» أن أرسنال لقّن «البايرن» درساً قاسياً، وأرسل أرتيتا رسالة تحذير واضحة لجميع فرق «القارة العجوز»، وبين عناوين «أرسنال مزّق البايرن»، «ليلة نوير الكارثية»، لم تتوقف إشادة الصحف الأوروبية بالفريق اللندني المُخيف.

ورغم فوز ريال مدريد وجاره أتلتيكو، فإن التقرير الرئيس في الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، دار حول أرسنال، الذي وصفته بـ«ملك أوروبا»، وتغزّلت في أرقامه المتميزة هذا الموسم، وصلابته الدفاعية غير العادية، وقدرته على «قتل منافسيه» بطرق متعددة، وقالت «ماركا» إنه لم يعد هُناك أي شك حول كون «الجانرز» أقوى فريق في أوروبا حالياً، وإذا كان هذا لا يعني ضمان تتويجه باللقب الأوروبي، فإنه يُشير لكونه قوة واعدة لا يستهان بها أبداً، وأنه أقوى المرشحين حالياً للفوز بدوري الأبطال.

وهو ما أكده تقرير آخر في الصحيفة الإسبانية، حول توقعات «أوبتا» لـ«الثمانية الكبار» في تلك المرحلة من «الشامبيونزليج»، التي أكدت إنهاء أرسنال لها في صدارة الترتيب بعد الجولة الثامنة، وزادت على ذلك بقولها إنه الأقرب حالياً لنيل اللقب، وأشارت «ماركا» من جديد إلى أنه الفريق الوحيد الذي أسقط بايرن ميونيخ هذا الموسم، منهياً سلسلة صموده الناجحة طوال الأشهر الماضية.

ويمتلك أرسنال قوة هجومية كبيرة، ودفاع صلب لا يُقهر، إذ لم يستقبل سوى هدف واحد في دوري الأبطال حتى الآن، بجانب كونه الوحيد الذي جمع 15 نقطة من 5 مباريات، وقالت إنه يملك قدرات فنية متنوعة، تُمكنه من «الإجهاز» على أي منافس، منها الركلات الثابتة التي باتت سلاحاً «فتاكاً» في يد أرتيتا، وكذلك القدرة على بناء الهجوم والتسجيل من اللعب المفتوح، بالإضافة إلى امتلاكه سُرعات هائلة، تجعله مُرعباً في المساحات المفتوحة، وعبر تلك الطرق الـ3، أسقط «الجانرز» دفاعات «البافاري» بسهولة.

على الجانب الآخر، تحدثت «تيليجراف» عن «قوة كامنة» يملكها «المدفعجية» في «مخازن أسلحته» فوق مقاعد البدلاء، وبعنوان «هدفا أرسنال يبثّان الرعب في قلوب المنافسين»، قالت الصحيفة البريطانية إن الفريق يبدو مختلفاً تماماً هذا الموسم، بأفكار أرتيتا المختلفة، التي تجعله قادراً على إخراج ساكا، وهو قرار لم يكن يتخذه إلا نادراً، والدفع ببدلاء حاسمين، وبعدما أرهق ساكا دفاعات «البافاري» لمدة ساعة كاملة، دخل البدلاء وأنهوا المهمة بنجاح في الشوط الثاني.

ورغم غياب أبرز مهاجمي الفريق، جيوكيريس، هافيرتز وجيسوس، يملك أرتيتا كمية احتياطية من «الديناميت»، تكفي لتدمير واحد من أفضل الفرق الأوروبية على الإطلاق، بايرن ميونيخ، بهذه الطريقة، وقالت «تيليجراف» إن أرسنال أكثر فريق في دوري الأبطال، حصد أهدافاً بفضل البدلاء، بواقع 8 أهداف، بين تسجيل 5 وصناعة 3، متفوقاً على يوفنتوس وباريس سان جيرمان، بـ7 أهداف لكل منهما، وهو ما يمنح «الجانرز» تفوقاً كبيراً من نوع خاص!

إذ كيف يُمكن لأي فريق مواجهة هذا الكم من المهاجمين، الأساسيين والبدلاء، الذين يبلغ عددهم نحو 9 لاعبين، بإضافة أوديجارد ومارتينيلي ومادويكي، القادمين من مقاعد البدلاء، وكان «الثُنائي الأخير» ومعهما كالافيوري «البديل أيضاً»، أصحاب الفضل في الفوز الكبير على «البايرن»، ليؤكد أرتيتا وإدارة أرسنال صحة الحملة الشرائية الضخمة، التي قاموا بها مؤخراً، ليتحول الفريق إلى «كتيبة خارقة»، سيكون من الصعب إيقافها هذا الموسم، على جميع الأصعدة.