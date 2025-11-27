60 متسابقاً في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث



الفجيرة (وام)

ينظم اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، بمشاركة نحو 60 متسابقاً من من أندية أبوظبي للرياضات البحرية، والحمرية، وفريق شرطة دبي للتجديف، ونادي أبوظبي، وفريق أكاديمية سوبر سبورت للتجديف - دبي، ونادي مونتي للتجديف.

ووجّه محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، الشكر إلى نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على تعاونه المستمر مع الاتحاد واحتضانه منافسات الجولة، مؤكداً أن الجولة الرابعة ستشهد منافسة قوية في ظل جاهزية الفرق وارتفاع مستوى التحضيرات، بما يسهم في تعزيز نجاح البطولة.