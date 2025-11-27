الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

60 متسابقاً في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث

27 نوفمبر 2025 18:30


الفجيرة (وام)
ينظم اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، بمشاركة نحو 60 متسابقاً من من أندية أبوظبي للرياضات البحرية، والحمرية، وفريق شرطة دبي للتجديف، ونادي أبوظبي، وفريق أكاديمية سوبر سبورت للتجديف - دبي، ونادي مونتي للتجديف.
ووجّه محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، الشكر إلى نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على تعاونه المستمر مع الاتحاد واحتضانه منافسات الجولة، مؤكداً أن الجولة الرابعة ستشهد منافسة قوية في ظل جاهزية الفرق وارتفاع مستوى التحضيرات، بما يسهم في تعزيز نجاح البطولة.

