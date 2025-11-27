الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوصل والنصر السعودي يقودان ركب المتأهلين إلى ثمن النهائي

الوصل والنصر السعودي يقودان ركب المتأهلين إلى ثمن النهائي
27 نوفمبر 2025 18:45

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
حجزت ستة أندية مقاعدها في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 مبكراً، قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات المقررة في ديسمبر المقبل، بعدما ضمنت تأهلها رسمياً بفضل نتائج الجولة الخامسة.
وجاء في قائمة المتأهلين من منطقة الغرب الوصل متصدر المجموعة الأولى، وسيباهان الإيراني والحسين الأردني من المجموعة الثالثة، إضافة إلى النصر السعودي متصدر المجموعة الرابعة، وفي مجموعات الشرق تأهل جامبا أوساكا الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي.
وتمنح بطاقتا التأهل عن كل مجموعة لصاحبي المركزين الأول والثاني ضمن المجموعات الثماني، ليشكلوا معاً الدور ثمن النهائي من البطولة.
وضمن الوصل تأهله من المجموعة الأولى بعدما عاد بتعادل ثمين أمام مضيفه الاستقلال الإيراني 1-1 على استاد مدينة شهري قدس، وتقدم الاستقلال عبر هدف سعيد خيزان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الوصل التعادل بوساطة هوجو نيتو في الدقيقة (63)، وهو الهدف الذي منح «الإمبراطور» النقطة الـ 11 وحسم بطاقة العبور رسمياً.
وفي المقابل، بقي الاستقلال في المركز الثالث بـ 5 نقاط، فيما تجمّد رصيد المحرق البحريني عند 7 نقاط عقب خسارته في المباراة المقدمة من الجولة أمام الوحدات الأردني، ليصبح الصراع على البطاقة الثانية مؤجلاً للجولة الأخيرة.
أما في المجموعة الثالثة، فقد نجح سيباهان والحسين الأردني في حسم بطاقتي التأهل بفضل تفوقهما في الجولات الماضية، بينما أكّد النصر السعودي صدارته للمجموعة الرابعة مستمراً في سلسلة نتائجه القوية، وفي الشرق، واصل جامبا أوساكا الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي عروضهما المميزة ليضمنا موقعهما في الدور القادم.
وتبقى الجولة الختامية حاسمة لبقية المقاعد المتاحة، في وقت بدأ فيه مشهد المنافسة يتضح تدريجياً قبل انطلاقة الأدوار الإقصائية المقررة مطلع العام المقبل.

