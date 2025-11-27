الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإصابة تبعد لوبيز من برشلونة

الإصابة تبعد لوبيز من برشلونة
27 نوفمبر 2025 18:40

 

لندن (د ب أ)
يفتقد فريق برشلونة جهود لاعبه فيرمين لوبيز لنحو أسبوعين بسبب الإصابة، وسجل لوبيز 22 عاما سبعة أهداف لبرشلونة هذا الموسم، بما في ذلك التسجيل في المباراة التي فاز فيها على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.
وغادر لوبيز مباراة يوم الثلاثاء الماضي، التي خسرها برشلونة بثلاثة نظيفة أمام تشيلسي، في الدقيقة 62، وكشف برشلونة أن اللاعب الإسباني الدولي سيحتاج لفترة قصيرة من الغياب. وذكر النادي عبر موقع إكس:«يعاني لاعب الفريق الأول فيرمين لوبيز من إصابة بسيطة في عضلة السمانة في ساقه اليمنى، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالي أسبوعين».
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد، ويستضيف ألافيس بعد غد السبت.

برشلونة
الدوري الإسباني
الشامبيونزليج
الليجا
